2018-12-12T09:19:23+03:00
Общество

В Оренбурге состоится пресс-конференция «Великий Уральский путь – проект экотуризма»

Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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«Великий Уральский путь» – это совместный проект особо охраняемых природных территорий Урала. Он объединит 6 субъектов Российской Федерации, 14 федеральных особо охраняемых природных территорий, заповедников и национальных парков, 7 из которых входят в состав биосферных резерватов ЮНЕСКО, региональные и местные, особо охраняемые территории.

13 декабря в 11:00 в СКК «Оренбуржье» состоится пресс-конференция «Великий Уральский путь – проект экотуризма», организаторами которого являются ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» и министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. Участники мероприятия представят первые результаты проекта и обсудят самые актуальные вопросы туризма.

О проекте «Великий Уральский путь»

Маршрут пройдет от степей Оренбуржья на юге по возвышенным равнинам Приуралья до берегов Северного Ледовитого океана на севере и охватит все природно-климатические зоны. Великий Уральский путь – это более 5,5 тысячи километров уже существующих туристических маршрутов в заповедниках и национальных парках. Это полтысячи километров оборудованных эколого-просветительских троп, где путешественников не только познакомят с природным богатством Урала, но и научат его сохранять.

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