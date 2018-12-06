Места хватит всем: как теперь екатеринбуржцам записывать детей в первый класс
До нового учебного года еще больше девяти месяцев, но запись в 1 класс в Екатеринбурге откроется уже в следующую субботу. После многочисленных жалоб на трудности c приемом документов, в городской администрации приняли ряд мер, чтобы избавиться как от живой, так и электронной очереди.
Когда можно подать заявление?
- С 15 декабря по 23 января заявления смогут подать льготники
- С 1 февраля по 30 июня подать заявку на зачисление в первый класс смогут все родители, но только в те школы, которые закреплены по прописке.
- С 1 июля по 5 сентября начнется прием детей, не проживающих на закрепленной территории.
Важно: При приеме учитывается регистрация ребенка, а не родителей. Кроме того первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
Как подать заявление?
- непосредственно в школу (по отдельному графику);
- через МКУ ЦМУ и ГБУ МФЦ (по графику работы учреждения);
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через «Личный кабинет гражданина» на сайте администрации города.
Время работы сервисов: с 00.00 часов 15 декабря 2018 года; с 00.00 часов 1 февраля 2019 года.
Первыми в школу запишут детей льготниковФото: Алексей БУЛАТОВ
Какие документы нужно предоставить в школе?
- паспорт родителя (законного представителя) (подлинник и копия);
- свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия);
- документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания:
— при подаче заявления с 15.12.2018 по 23.01.2019:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания (свидетельство формы № 3 или свидетельство формы № 8) на закрепленной территории;
- или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (справка по форме № 40 — выдается в паспортном столе);
- документ, подтверждающий право на получение мест в образовательных организациях во внеочередном или первоочередном порядке (справка).
— при подаче заявления с 01.02.2019 по 30.06.2019:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания (свидетельство формы № 3 или свидетельство формы № 8) на закрепленной территории;
- или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории(справка по форме № 40 — выдается в паспортном столе);
- документ, подтверждающий право на получение мест в образовательных организациях во внеочередном или первоочередном порядке (справка) – при необходимости.
— при подаче заявления после 30.06.2019:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания (свидетельство формы № 3 или свидетельство формы № 8)*;
- или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (справка по форме № 40 — выдается в паспортном столе)*;
- или иные документы, подтверждающие проживание ребенка (например, договор аренды, безвозмездного пользования имуществом, участия в долевом строительстве, купли-продажи).
Теперь подать заявление на запись в 1 класс будет прощеФото: Алексей БУЛАТОВ
Кроме того:
- медицинская карта может быть предъявлена родителями по желанию как дополнительный документ.
-Иностранные граждане и лица без российского гражданства предъявляют все документы на русском языке
У меня все равно остались вопросы, кому звонить?
Специально для этого с 6 по 21 декабря будет работать «горячая линия» по вопросам записи детей в школу:
- Верх-Исетский район – Наталья Михайловна Рыбалко, телефон +7 (343) 304-12-64;
- Железнодорожный район – Елена Владимировна Старикова, телефон +7 (343) 370-51-76;
- Кировский район – Марина Владимировна Карова, телефон +7 (343) 375-64-57;
- Ленинский район – Ольга Анатольевна Коржановская телефон +7 (343) 376-36-27;
- Октябрьский район – Ирина Николаевна Цуп, телефон +7 (343) 261-63-74;
- Орджоникидзевский район – Наталья Александровна Юрочкина, телефон +7 (343) 304-12-57;
- Чкаловский район – Светлана Петровна Тараканова, телефон +7 (343) 210-26-65.