2018-12-06T17:28:26+03:00
Общество

Места хватит всем: как теперь екатеринбуржцам записывать детей в первый класс

Подать заявление можно уже 15 декабря
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Для родителей заработает «горячая линия»Для родителей заработает «горячая линия»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

До нового учебного года еще больше девяти месяцев, но запись в 1 класс в Екатеринбурге откроется уже в следующую субботу. После многочисленных жалоб на трудности c приемом документов, в городской администрации приняли ряд мер, чтобы избавиться как от живой, так и электронной очереди.

Когда можно подать заявление?

- С 15 декабря по 23 января заявления смогут подать льготники

- С 1 февраля по 30 июня подать заявку на зачисление в первый класс смогут все родители, но только в те школы, которые закреплены по прописке.

- С 1 июля по 5 сентября начнется прием детей, не проживающих на закрепленной территории.

Важно: При приеме учитывается регистрация ребенка, а не родителей. Кроме того первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

Как подать заявление?

- непосредственно в школу (по отдельному графику);

- через МКУ ЦМУ и ГБУ МФЦ (по графику работы учреждения);

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через «Личный кабинет гражданина» на сайте администрации города.

Время работы сервисов: с 00.00 часов 15 декабря 2018 года; с 00.00 часов 1 февраля 2019 года.

Первыми в школу запишут детей льготников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первыми в школу запишут детей льготниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Какие документы нужно предоставить в школе?

- паспорт родителя (законного представителя) (подлинник и копия);

- свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия);

- документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания:

— при подаче заявления с 15.12.2018 по 23.01.2019:

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания (свидетельство формы № 3 или свидетельство формы № 8) на закрепленной территории;

- или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (справка по форме № 40 — выдается в паспортном столе);

- документ, подтверждающий право на получение мест в образовательных организациях во внеочередном или первоочередном порядке (справка).

при подаче заявления с 01.02.2019 по 30.06.2019:

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания (свидетельство формы № 3 или свидетельство формы № 8) на закрепленной территории;

- или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории(справка по форме № 40 — выдается в паспортном столе);

- документ, подтверждающий право на получение мест в образовательных организациях во внеочередном или первоочередном порядке (справка) – при необходимости.

при подаче заявления после 30.06.2019:

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания (свидетельство формы № 3 или свидетельство формы № 8)*;

- или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (справка по форме № 40 — выдается в паспортном столе)*;

- или иные документы, подтверждающие проживание ребенка (например, договор аренды, безвозмездного пользования имуществом, участия в долевом строительстве, купли-продажи).

Теперь подать заявление на запись в 1 класс будет проще Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь подать заявление на запись в 1 класс будет прощеФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того:

- медицинская карта может быть предъявлена родителями по желанию как дополнительный документ.

-Иностранные граждане и лица без российского гражданства предъявляют все документы на русском языке

У меня все равно остались вопросы, кому звонить?

Специально для этого с 6 по 21 декабря будет работать «горячая линия» по вопросам записи детей в школу:

- Верх-Исетский район – Наталья Михайловна Рыбалко, телефон +7 (343) 304-12-64;

- Железнодорожный район – Елена Владимировна Старикова, телефон +7 (343) 370-51-76;

- Кировский район – Марина Владимировна Карова, телефон +7 (343) 375-64-57;

- Ленинский район – Ольга Анатольевна Коржановская телефон +7 (343) 376-36-27;

- Октябрьский район – Ирина Николаевна Цуп, телефон +7 (343) 261-63-74;

- Орджоникидзевский район – Наталья Александровна Юрочкина, телефон +7 (343) 304-12-57;

- Чкаловский район – Светлана Петровна Тараканова, телефон +7 (343) 210-26-65.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пересдача итогового сочинения 2018
Все ученики 11-х классов пишут итоговое сочинение. Оно необходимо для допуска к ЕГЭ летом: чтобы получить этот допуск, достаточно написать эссе на "тройку" и выше. Тем, кто не справился с этой задачей, дается ещё две попытки пересдачи итогового сочинения
Тесты ЕГЭ по географии 2019: онлайн-тестирование с ответами, заданиями, решениями
В этом разделе представлены онлайн тесты ЕГЭ по географии 2019 с заданиями, решениями и вариантами ответов, а также разбираются особенности и структура единого государственного экзамена
Новости 24
Баня, шкаф и козырек магазина: самые неожиданные места, где прячутся уральские осужденные-беглецы
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел деловую игру для студентов Уральского горного университета
В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ закрывают все садики и школы в районе Лебяжка
В Екатеринбурге родителей троих первоклашек осудили за поддельную прописку детей
На закрытии Международного форума добровольцев наградили лучших представителей этой сферы
Семья уральцев лишилась в Кольцово 30 тысяч долларов, засмотревшись на самолеты
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков - эмитентов карт «Мир»
В Екатеринбурге изменится адрес визового центра Италии
Здание сгнило: закрывается единственная на Урале колония для смертников
Перекрывать дороги не будут: в Екатеринбурге пройдет крестный ход в честь покровительницы города