2018-12-06T23:05:39+03:00
Общество

Министр здравоохранения Скворцова назвала смертность на Урале запредельной

Это связано с недоразвитостью первичной помощи
Лев Истомин
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Министр подсказала, как решить проблему запредельной смертностиМинистр подсказала, как решить проблему запредельной смертностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава федерального Минздрава Вероника Скворцова назвала уровень смертности в нескольких районах Свердловской области запредельной. Это касается, прежде всего, сердечно-сосудистых материалов.

Свое мнение Скворцова озвучила в беседе с областным министром здравоохранения Андреем Цветковым в ходе селекторного совещания, которое Москва провела с регионами.

Цветков в разговоре посетовал, что смертность на Среднем Урале выросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Половина всех смертей связана с заболеваниями системы кровообращения. Также областной министр заявил, что в регионе есть серьезная проблема оказания первой помощи.

В ответ Вероника Скворцова назвала уровень смертности в нескольких районах области из-за сердечно-сосудистых заболеваний запредельным, пишет 66.ru.

По мнению главы Минздрава, в Свердловской области возникла коллизия между развитостью высоких технологий в любом медицинском профиле и недоразвитостью первичной помощи.

Выходом из сложной ситуации должно стать налаживание контактов с населением. В частности, студенты и выпускники медицинских вузов могут ходить по квартирам, выдавая таблетки и измеряя давление.

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