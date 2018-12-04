2018-12-04T16:24:58+03:00
Происшествия

В частном детском садике Екатеринбурга скончался двухлетний малыш

Точная причина смерти станет известна после экспертизы
Олег Галимов
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Криминала в смерти ребенка нетКриминала в смерти ребенка нетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В частном детском центре по уходу за детьми на улице Войкова в Екатеринбурге скончался двухлетний малыш. Точную причину гибели ребенка установят после вскрытия.

- По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки, - рассказали в региональном СУ СКР. - Предварительно установлено, что каких-либо внешних факторов, могущих повлечь за собой смерть ребенка, на данный момент, после проведения следователями СКР неотложных мероприятий непосредственно на месте происшествия, не установлено.

По итогам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение. Дозвониться до руководства детского сада на момент публикации не удалось.

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