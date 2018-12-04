В Екатеринбурге вынесли приговор банде поваров, которая грабила банки с игрушечным оружием

В Кировском районном суде огласили приговор банде поваров, которая успела обчистить пять банков в конце 2017 года. Все они были давними друзьями и работали в одном ресторане: Иван Казаченко, Клим Пятков, Олег Брусянин, Тарас Абрамов и Глеб Алмазов.

В какой-то момент шайка устала от копеечных заработков и решила быстро разбогатеть, вооружившись игрушечными пистолетами. К середине зимы друзья слетали на отдых в Сочи и поняли, что денег уже не хватает. Сразу после новогодних праздников они совершили свой последний налет и по привычке собрались на съемной квартире, чтобы отметить очередной куш. Повара и не подозревали, что до задержания остались считанные минуты.

Глеб Алмазов - самый обеспеченный из всей банды. Его родственники до сих пор не понимают, зачем он грабил банки. Фото: соцсети

В общей сложности друзьям удалось украсть 15 миллионов рублей. Причем почти половина из них (7 миллионов) - это добыча с финального ограбления, которое и оказалось роковым. В тот день сыщики уголовного розыска уже следили за машиной Кулинаров.

Тарас Абрамов со своей девушкой в Сочи. Снимок сделан за пару недель до задержания. Фото: соцсети

Будучи на веселее друзья заказали пиццу, но вместо курьера к ним в дверь постучал оперативник в штатском. Уже через несколько секунд все они были задержаны.

- Брать их с поличным в банке было рискованно, они могли устроить стрельбу и взять заложников, - рассказывал в интервью «Комсомолке» глава уголовного розыска Свердловской области Александр Мазаев. - А если пострадают невинные, нам как потом с этим жить? Решили задержать уже после ограбления, наш оперативник представился курьером, а дальше уже было дело техники. Один из них быстро раскололся и сдал остальных.

А раскололся тогда Иван Казаченко, который тут же согласился на сделку со следствием, чтобы ему скостили срок. В итоге уже в начале этого года ему назначили 8 лет колонии строгого режима.

Иван Казаченко сразу же сдал своих друзей и первым отправился за решетку. Фото: соцсети

До сегодняшнего дня его подельники находились в СИЗО, а их родные и близкие и не надеялись на оправдательный приговор. Оглашение приговора затянулось на несколько часов из-за того, что в деле фигурируют сразу несколько эпизодов по статье «Разбой, совершенный группой лиц в особо крупном размере».

Олега Брусянина приговорили к 11 годам колонии строгого режима, Климу Пяткову назначили 12 лет лишения свободы, Тарасу Абрамову - 11 лет заключения. Глеб Алмазов проведёт за решеткой 8 лет и 1 месяц.

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