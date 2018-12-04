В Екатеринбурге вынесли приговор банде поваров, которая грабила банки с игрушечным оружием

В Кировском районном суде огласили приговор банде поваров, которая успела обчистить четыре банка в конце 2017 года. Все они были давними друзьями и работали в одном ресторане: Иван Казаченко, Клим Пятков, Олег Брусянин, Тарас Абрамов и Глеб Алмазов.

В какой-то момент шайка устала от копеечных заработков и решила быстро разбогатеть, вооружившись игрушечными пистолетами. К середине зимы друзья слетали на отдых в Сочи и поняли, что денег уже не хватает. Сразу после новогодних праздников они совершили свой последний налет и по привычке собрались на съемной квартире, чтобы отметить очередной куш. Повара и не подозревали, что до задержания остались считанные минуты.

Глеб Алмазов - самый обеспеченный из всей банды. Его родственники до сих пор не понимают, зачем он грабил банки. Фото: соцсети

В общей сложности друзьям удалось украсть 15 миллионов рублей. Причем почти половина из них (7 миллионов) - это добыча с финального ограбления, которое и оказалось роковым. В тот день сыщики уголовного розыска уже следили за машиной Кулинаров.

- При сборе базы доказательств оперативники угро и следователи полиции установили алгоритм действий членов шайки. Они внезапно забегали в помещения банков, где угрожая оружием и боеприпасами, требовали от работников и клиентов лечь на пол, не оказывать сопротивления, затем открыть служебное помещение кассы и передать наличные денежные средства. После этого злоумышленники скрывались с места преступления по заранее подготовленному маршруту,- отметил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Тарас Абрамов со своей девушкой в Сочи. Снимок сделан за пару недель до задержания. Фото: соцсети

Будучи на веселее друзья заказали пиццу, но вместо курьера к ним в дверь постучал оперативник в штатском. Уже через несколько секунд все они были задержаны.

- Брать их с поличным в банке было рискованно, они могли устроить стрельбу и взять заложников, - рассказывал в интервью «Комсомолке» глава уголовного розыска Свердловской области Александр Мазаев. - А если пострадают невинные, нам как потом с этим жить? Решили задержать уже после ограбления, наш оперативник представился курьером, а дальше уже было дело техники. Один из них быстро раскололся и сдал остальных.

А раскололся тогда Иван Казаченко, который тут же согласился на сделку со следствием, чтобы ему скостили срок. В итоге уже в начале этого года ему назначили 8 лет колонии строгого режима.

Иван Казаченко сразу же сдал своих друзей и первым отправился за решетку. Фото: соцсети

До сегодняшнего дня его подельники находились в СИЗО, а их родные и близкие и не надеялись на оправдательный приговор. Оглашение приговора затянулось на несколько часов из-за того, что в деле фигурируют сразу несколько эпизодов по статье «Разбой, совершенный группой лиц в особо крупном размере».

Оружейный арсенал шайки. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Все обвиняемые были признаны виновными и отправлены в колонию строгого режима. Олег Брусянин и Клим Пятков получили по 12 лет лишения свободы, Тарас Абрамов - 11 лет, Глеб Алмазов - 8 лет и один месяц.

Иван Казаченко, был осужден еще в августе на 12 с половиной лет лишения свободы.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

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