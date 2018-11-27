2018-11-27T09:59:10+03:00
Общество

Учись на отлично: последний бланк участника будет опубликован 30 ноября

Его можно найти в Ежедневной газете «Комсомольская правда» и в «Толстушке»
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Хорошие оценки и эссе - залог победы в конкурсеХорошие оценки и эссе - залог победы в конкурсеФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Учись на отлично!» - конкурс для школьников 5-х-11-х классов Свердловской области. Побороться за главный приз - встречу с полномочным представителем Президента России по Уральскому федеральному округу может любой ученик. Главное условие – собрать как можно больше пятерок по всем предметам и написать эссе на заданную тему.

Обратите внимание, что в бланк выписываются только те отметки «отлично», которые были получены с 10 сентября по 7 декабря 2018 года и выставлены в журнал или электронный дневник. Последний бланк будет опубликован 30 ноября в Еженедельном выпуске «Комсомольской правды» и в «Толстушке».

Бланк и эссе необходимо отправить до 17 декабря по адресу: 620072, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка 52 – офис 302 или скан по электронной почте на адрес: konkurs.ekb@phkp.ru.

Так же в этом году принять участие может целый класс. Для этого необходимо снять видеоролик «Моя любимая школа» или «Мой самый дружный класс» и приложить бланк участника с оценками лучшего ученика класса. Хронометраж видеоролика – до двух минут. Узнать подробности и задать вопросы можно в группе ВКонтакте «Учись на отлично» с Комсомолкой».

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