Вместо павильонов ЭКСПО 2025 у Верх-Исетского пруда построят новый район с парком и деловыми зонами

Екатеринбург второй раз за свою историю пытался убедить другие страны, что Всемирную выставку ЭКСПО надо провести у нас, и снова проиграл. На Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, которая прошла в Париже, голосование прошло не в нашу пользу. Соревновались мы с азербайджанским Баку и японской Осакой. Так вот, Баку отсеялся еще в первом туре с 23 голосами. А во втором уже отсеялась и столица Урала. За нее проголосовала 61 страна. А за Осаку 92. Результат, хоть и печальный, но не такой уж и плохой, уверяют в мэрии Екатеринбурга и от грандиозных планов застроить южный берег Верх-Исетского пруда там не отказываются, просто теперь они будут скромнее.

– Мы проектируем новый городской район, проектируем парк, – сказал, вернувшись из Парижа, глава города Александр Высокинский. – На месте ЭКСПО планируем жилую застройку, планируем деловые зоны. Может павильонов будет меньше.

Ранее ко Всемирной выставке там хотели возвести "умный город" с электрокарами, каналами, монорельсом и обустроенной набережной.