«Комсомолка» наградила «Красавиц в погонах»

С 1 по 8 ноября на сайте «Комсомольская правда-Екатеринбург» проходил конкурс «Красавица в погонах», приуроченный ко Дню ОВД. Читатели «Комсомолки» активно голосовали за участниц из числа сотрудниц отделов полиции со всей Свердловской области. В итоге определилась тройка лидеров. 20 ноября девушек наградили в конференц-зале "Азов" отеля "Вознесенский".

ОСТАЕМСЯ ДЕВОЧКАМИ, НЕ СМОТРЯ НА ПОГОНЫ

Первое место по количеству голосов заняла жительница Екатеринбурга, младший сержант полиции, специалист взвода охраны и сопровождения лиц, подвергнутых административному аресту Екатерина Лобес. За нее проголосовали 7 675 человек.

В эфире на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92,3 fm) Екатерина рассказала о том, как пришла в полицию и, как справляется с преступниками, которые приглашают ее на свидания.

По словам Екатерины о работе в полиции она мечтала с детства, потому что ее всегда привлекали серьезные мужские профессии. Родители Катин выбор одобрили, хотя поначалу мама и намекала, мол, работа опасная.

В торжественный день Екатерину Лобес поддержали близкие и любимый мужчинаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Пока мне приходится работать с мелкими хулиганами. Это те, кто нарушил правила дорожного движения или устроил пьяный дебош. Они не страшные, но расслабляться с ними нельзя, - смеется девушка. – Иногда хулиганы пытаются вызвать сочувствие или делают комплименты, но я стараюсь не обращать на это внимания. И в этом мне помогают мои старшие коллеги. Они учат, как быть в тех или иных ситуациях.

В полиции Екатерина служит всего год. Впереди ее ждет первоначальная подготовка, после которой хрупкой девушке выдадут табельное оружие. Но Екатерина к этому относится смело. К тому же ее поддерживает молодой человек, который также служит в полиции.

Кстати, участие в конкурсе Екатерина приняла случайно.

- Начальник попросил выслать фотографию, но не сказал зачем. Уже потом я узнала, что буду представлять весь Екатеринбург. Конечно, я переживала! Просила друзей и коллег голосовать за меня. Но я и подумать не могла, что будет столько голосов! Видимо, сработало сарафанное радио. Последняя неделя была самой сложной, ведь все девушки были достойны победы. Я так волновалась, что потратила все нервы. Может это странно звучит от человека в погонах, но мы все равно остаемся девочками, даже несмотря на службу.

ЗОВУ НА СВИДАНИЕ И САЖАЮ В ТЮРЬМУ

Второе место заняла оперуполномоченный уголовного розыска из Первоуральска, лейтенант Екатерина Взовских. За нее проголосовали 7 488 человек. Девушка признается, что пошла в работать в МВД, потому что очень сильно любила сериалы про полицию.

Екатерина ловит преступников через социальные сетиФото: Алексей БУЛАТОВ

- «Место встречи изменить нельзя» и «Улицы разбитых фонарей» сильно повлияли на меня, - делится Екатерина. – Иногда, чтобы поймать преступника вспоминаю кадры из фильмов. Например, когда приходится ловить беглецов через социальные сети. Я специально поставила на свою фотографию в соцсетях картинку топ-модели. Мужчину ее видят и охотно идут на контакт. Им и не вдомек, что вместо модели с ними болтает полицейский.

Когда преступник соглашается на свидание, то к нему приходит не только сержант Взовских, но и группа сыщиков.

ВСЕ ДЕТИ ГОРОДА ГОЛОСОВАЛИ ЗА МЕНЯ

«Бронза» досталась инспектору по делам несовершеннолетних Дарье Полежаевой. Жительница Красноуральска набрала 5 876 голосов.

Дарья работает в МВД с 2013 года.

- Мой рабочий день может начаться в шесть утра или в три часа ночи, - рассказывает Дарья. – Должность инспектора не позволяет сидеть на месте, поэтому больше времени я провожу на участках и навещаю неблагополучные семьи. За два года я убедилась, что с мальчиками найти общий язык намного легче, чем с девочками.

С первого дня в МВД Дарья мечтала о работе в отделе ПДНФото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как инспектора выдвинули на региональный конкурс, все дети Красноуфимска стали голосовать и поддерживать Дарью. Возможно, именно это и помогло ей занять третье место.

Благодарим за помощь в организации конкурса «Красавицы в погонах» ГУ МВД России по Свердловской области, а также генерального партнера конкурса компанию ООО «Легион», которая является крупнейшей на рынке Свердловской области в сфере обеспечения предприятий и населения сниженным углеводородным газом.