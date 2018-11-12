Читатели «Комсомолки» выбрали лучших участниц конкурса «Красавицы в погонах»

С 1 по 8 ноября на сайте «Комсомольская Правда-Екатеринбург» проводился конкурс «Красавица в погонах», приуроченный ко Дню ОВД, который традиционно отмечается 10 ноября.

Конкурс вызвал большой интерес среди читателей «Комсомолки», оставивших тысячи «лайков» под фотоснимками участниц из числа сотрудниц отделов полиции со всей Свердловской области.

Посетители сайта сделали свой выбор. Вот они, три наши победительницы, набравшие больше всех голосов.

1 место: Екатерина Валерьевна Лобес - младший сержант полиции, специалист взвода охраны и сопровождения лиц, подвергнутых аресту специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по городу Екатеринбург – 7 675.

Екатерина Лобес. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

2 место: Екатерина Владимировна Взовских - лейтенант полиции, оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по городу Первоуральску – 7 488.

Екатерина Взовских. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

3 место: Дарья Сергеевна Полежаева - лейтенант полиции, инспектор по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН по городу Красноуфимску – 5 876.

Дарья Полежаева. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Участнице, занявшей 1 место подарят сертификат от газозаправочной станции «Легион-ГАЗ», а также интервью на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92,3 fm) и в нашей газете.

Девушки, занявшие второе и третье место по количеству голосов, получат сертификаты от «Легион-ГАЗа», а также подарки от «Комсомолки».

Генеральный партнер конкурса – «Легион», крупнейшая компания на рынке Свердловской области в сфере обеспечения предприятий и населения сниженным углеводородным газом.

Поздравляем!