Красавицы в погонах: ко Дню сотрудника ОВД определяем самую красивую

СЕГОДНЯ 19:05 2018-11-01T20:56:28+03:00

Среди стражей порядка очень много красавиц. Предлагаем вам убедиться в этом самим Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Самая красивая девушка-сотрудник полиции – какая она? Смелая, честная, боевая и, конечно, красивая. В преддверии дня полиции «Комсомолка» вновь объявила конкурс «Красавицы в погонах!» Ко Дню ОВД, 10 ноября, мы собрали участниц со свердловских отделов полиции. За титул «красавица в погонах» будут сражаться 35 девушек. Решить, кто милее всех предстоит читателям «Комсомолки» - голосование продлится до 8 ноября.

Положение о конкурсе

Победившая девушка, которая наберет самое большое количество голосов, получит в подарок сертификат на 3000 рублей от газозаправочной станции «Легион-ГАЗ», а также интервью на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92,3 fm) и в нашей газете.

Девушки, занявшие второе и третье место по количеству голосов, получат сертификаты от «Легион-ГАЗА» на 2000 рублей и 1000 рублей соответственно, а также подарки от «Комсомолки».

Генеральный партнер конкурса – «Легион», крупнейшая компания на рынке Свердловской области в сфере обеспечения предприятий и населения сниженным углеводородным газом.

Награждение победительниц пройдет 9 ноября на сцене ДК Железнодорожников в 12.00.

Мы думаем, что будет серьезная борьба. Ведь девчонки – одна краше другой. Голосуем!