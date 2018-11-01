Красавицы в погонах: ко Дню сотрудника ОВД определяем самую красивую
Самая красивая девушка-сотрудник полиции – какая она? Смелая, честная, боевая и, конечно, красивая. В преддверии дня полиции «Комсомолка» вновь объявила конкурс «Красавицы в погонах!» Ко Дню ОВД, 10 ноября, мы собрали участниц со свердловских отделов полиции. За титул «красавица в погонах» будут сражаться 35 девушек. Решить, кто милее всех предстоит читателям «Комсомолки» - голосование продлится до 8 ноября.
Победившая девушка, которая наберет самое большое количество голосов, получит в подарок сертификат на 3000 рублей от газозаправочной станции «Легион-ГАЗ», а также интервью на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92,3 fm) и в нашей газете.
Девушки, занявшие второе и третье место по количеству голосов, получат сертификаты от «Легион-ГАЗА» на 2000 рублей и 1000 рублей соответственно, а также подарки от «Комсомолки».
Генеральный партнер конкурса – «Легион», крупнейшая компания на рынке Свердловской области в сфере обеспечения предприятий и населения сниженным углеводородным газом.
Награждение победительниц пройдет 9 ноября на сцене ДК Железнодорожников в 12.00.
Мы думаем, что будет серьезная борьба. Ведь девчонки – одна краше другой. Голосуем!