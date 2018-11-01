2018-11-01T20:56:28+03:00
КП-Екатеринбург: акции и конкурсы

Красавицы в погонах: ко Дню сотрудника ОВД определяем самую красивую

Голосование продлится до 8 ноября
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Среди стражей порядка очень много красавиц. Предлагаем вам убедиться в этом самимСреди стражей порядка очень много красавиц. Предлагаем вам убедиться в этом самимФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Самая красивая девушка-сотрудник полиции – какая она? Смелая, честная, боевая и, конечно, красивая. В преддверии дня полиции «Комсомолка» вновь объявила конкурс «Красавицы в погонах!» Ко Дню ОВД, 10 ноября, мы собрали участниц со свердловских отделов полиции. За титул «красавица в погонах» будут сражаться 35 девушек. Решить, кто милее всех предстоит читателям «Комсомолки» - голосование продлится до 8 ноября.

Положение о конкурсе

Победившая девушка, которая наберет самое большое количество голосов, получит в подарок сертификат на 3000 рублей от газозаправочной станции «Легион-ГАЗ», а также интервью на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92,3 fm) и в нашей газете.

Девушки, занявшие второе и третье место по количеству голосов, получат сертификаты от «Легион-ГАЗА» на 2000 рублей и 1000 рублей соответственно, а также подарки от «Комсомолки».

Генеральный партнер конкурса – «Легион», крупнейшая компания на рынке Свердловской области в сфере обеспечения предприятий и населения сниженным углеводородным газом.

Награждение победительниц пройдет 9 ноября на сцене ДК Железнодорожников в 12.00.

Мы думаем, что будет серьезная борьба. Ведь девчонки – одна краше другой. Голосуем!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, где вкладчики «Уралтрансбанка» смогут получить деньги
Екатеринбургу грозит мусорная катастрофа
«Ласточки» на направлении Екатеринбург - Нижний Тагил в ноябрьские праздники будут курсировать сдвоенными составами
Скандальный бард Новиков вошел в состав жюри программы на Первом канале
В Екатеринбурге на месяц закроют улицу на Уралмаше
Рефтинскую птицефабрику оштрафовали на 280 миллионов рублей за нелегальные кучи помета
Проект бюджета Свердловской области на 2019 год направлен в Заксобрание
В Екатеринбурге не стали закрывать цирк
110 свердловских отелей вступят в борьбу за звание самых гостеприимных
Хвалить и жаловаться: в Екатеринбурге запустят горячую линию для пассажиров такси
В Екатеринбурге сотрудник Ростехнадзора попался на взятке
Свердловским старшеклассникам разрешат придумать дизайн для зачеток и студенческих билетов
Прокуратура разобралась, откуда взялось масляное пятно, затянувшее летом пруд Екатеринбурга
На Урале школьник украл у соседки пенсию, подменив ее на купюры «Банка приколов»
В Екатеринбурге на три недели продлили ремонт переулка Шаронова
В Свердловской области выловили почти 9 тысяч бродячих псов, но девать их некуда
Жителю Невьянска грозит срок за то, что он без спроса через окно залез в квартиру к собутыльнице
В четырех городах Среднего Урала выросла подростковая преступность
Фестиваль Ural Music Night получил президентские гранты на 25 миллионов рублей
В Камышлове отправили за решетку виновника ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Объявлен в федеральный розыск: на Урале во время прогулки пропал трудный подросток
Прокуратура начала проверку в уральском поселке, где уже месяц не могут наладить отопление
Есть 31 миллиард: у свердловчан спросят, какие дороги отремонтировать
Спасибо голкиперу: «Автомобилист» одержал 23-ю победу, обыграв финский «Йокерит»