В Первоуральской школе в руках восьмиклассника взорвалась батарейка

Как сообщают очевидцы, в школе №3 Первоуральска произошел взрыв. Правда, небольшой - во время урока разорвало батарейку, которую принес один из восьмиклассников.

- Батарейка задымилась, зашипела, - сообщают очевидцы. - Учитель выбежал из класса и оставила учеников дышать дымом. Система сигнализации должным образом не сработала, хотя все помещение было в дыму. После того другой учитель выгнал в коридор, эта же учительница загнала всех обратно и сказала: "Теперь сидите и дышите, урок у вас не отменят". На ученика, тот кто это сотворил, написали докладную, вызвали родителей, выдали документ на совет профилактики и заставили платить за проженый линолеум.

В школе подтвердили, что действительно накануне на уроке взорвалась батарейка.

– Учитель повернулась к доске, чтобы написать текст, а когда снова повернулась к детям, то увидела, как в руках одного из них вспыхнул какой-то предмет, – рассказывает Екатерина Кайдулина, директор школы. – Ученик бросил батарейку на пол. Все были эвакуированы из класса. Учитель вышла последней.

В школе отметили, что никто не пострадал, а сигнализация не сработала из-за того, что дыма было слишком мало.

– Мы вызывали пожарную охрану, чтобы они проверили сигнализацию, – отметили в школе. – Она исправна, просто от маленькой батарейки было слишком мало дыма. К тому же помещение сразу проветрили. Учитель открыл свое окно. Ребята, которые сидели рядом с окнами, тоже открыли свои. Все дети, присутствовавшие при взрыве батарейки сегодня пришли в школу. Жалоб на их самочувствие ни у них, ни у их родителей нет. В четверг мы проведем совет профилактики по данному инциденту, куда пригласили инспектора по делам несовершеннолетних и родителей того ученика, у которого взорвалась батарейка.

О том, что родителям этого ученика придется платить за проженный линолеум в школе не подтвердили.