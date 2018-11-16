«Уральская звезда»: за престижное звание лучшего отеля борются 112 гостиниц Свердловской области

Уже через три недели в Свердловской области станут известны лучшие средства размещения региона. Конкурс в сфере гостеприимства «Уральская звезда-2018» в этом году собрал 112 заявок: большинство - из Екатеринбурга, но активностью порадовали и другие города, например, Нижний Тагил, Сысерть, Арамиль, Каменск-Уральский, Полевской и другие. Организаторы конкура – министерство инвестиций и развития региона, Центр развития туризма Свердловской области и некоммерческое партнерство «Клуб отельеров» отметили, что большинство участников представляют мини-отели и хостелы.

Отель «Коматек», который подал заявку в номинации «Открытие года», с теплом и особой заботой организовал на своей площадке пресс-завтрак. Ведущие эксперты-отельеры не смогли отказаться от заманчивого предложения и нашли время в своем плотном графике. Почему в Екатеринбурге так уверенно выходят вперед доступные рестораны, в чем секреты успешного гостиничного бизнеса и как справиться с рекордным потоком туристов, если отель к этому не готов? Об этом и не только поговорили за завтраком руководители крупнейших организаций города.

- Это лето было чумовым! – восхищается Виктор Салин, коммерческий директор USTA Hotels. – Если ранее лето было традиционно низким сезоном, то за последние два года эта тенденция начала выравниваться. Таких показателей как в этом году в отельном бизнесе еще не было. Загрузке отелей способствует огромное количество массовых мероприятий, которые проходят в Екатеринбурге. Чемпионат мира по футболу, ИННОПРОМ, Чемпионат Европы по дзюдо, Ночь музыки… Мы думали, что август будет проще, но ошиблись – к нам приехали те, кто не провел свои мероприятия и встречи в мае, июне, июле из-за событий в городе. Интерес к Екатеринбургу заметно повысился.

В отеле "Коматек" эксперты-отельеры обсудили перспективы гостиничного бизнеса. Фото: Александр Исаков

Колоссальный рост туристов заметил и почувствовал на себе (в самом прямом значении этого слова) аэропорт Кольцово. Валерия Сорокина, ведущий специалист отдела туристических перевозок департамента развития авиационного бизнеса АО УК «Аэропорты Регионов», отметила, что рекордным днем относительно пассажиропотока летнего сезона стал день, когда проходил матч Мексика-Швеция во время Чемпионата мира по футболу.

- В этот день мы приняли 28 066 пассажиров! Справились с достоинством, - с гордостью прокомментировала Валерия Сорокина.

На сегодняшний день аэропорт Екатеринбурга одновременно может принять 10 000 туристов (ежесуточно), соответственно Екатеринбург может похвастать и хорошей обеспеченностью номерным фондом. Кстати, очень разным относительно запросов самих туристов.

- Екатеринбург – город делового туризма. Из 100% только 15-20% - это непосредственно туристы, которые любят познавательный, культурный, спортивный туризм. Но наш регион отличается не только этим. У нас более грамотный, сбалансированный рынок. Если взять соотношение по «звездности», то пятизвездочные отели у нас занимают порядка 10% от общего номерного фонда (в Екатеринбурге всего пять "пятерок" - Прим.ред.), 22% - это четырехзвездочные отели, 32% - трехзвездочные и 16% - двухзвездочные, - рассказывает Сергей Данилик, руководитель екатеринбургского «Клуба отельеров».

Если с гостиничными комплексами картина понятна, и положительная динамика явно отслеживается, то что происходит со сферой питания? Не секрет, что туристы любят вкусно поесть. Ресторатор Олег Ананьев отметил, что в Екатеринбурге происходит "сильное вымывание среднего бизнеса". Чем это грозит рядовому туристу-потребителю?

- В Екатеринбурге самое большое количество объектов питания на душу населения по сравнению с другими городами-миллионниками. Это прекрасно. Если у нас практически отсутствует «лакшери», то сегмент доступной еды, наоборот, не перестает расти. Я имею в виду не быстрое питание, а именно доступные рестораны, в которых более низкие и цены и популярное меню. Это конкурентоспособное преимущество перед другими регионами и очень хорошая перспектива на будущее, - комментирует Олег Ананьев, представитель федерации рестораторов и отельеров.

По словам экспертов, сегодня Екатеринбург одновременно может принять 10 000 туристов в сутки. И это не предел. Фото: Александр Исаков

Стоит отметить, что инфраструктура в Екатеринбурге создается не искусственно, а под тот спрос, который существует. Отельеры стараются не отставать от современных тенденций и на каждое изменение в мире очень оперативно реагируют, подстраиваясь под потребителя. Некоторые отели даже придумали как туристам, которые регулярно приезжают в Екатеринбург, показывать достопримечательности города с новых ракурсов.

USTA Hotels, например, организовывает велопрогулки по Екатеринбургу, а отель Angelo может поделиться интересным опытом проведения гастрономических мастер-классов.

Отель Angelo определил для себя mice сегмент как приоритетный, и они устраивают очень интересные мероприятия для знакомства – мастер-классы по Уральской кухне, - рассказывает Оксана Трофимова-Ниденталь, исполнительный директор НП "Маркетинговый центр "Конгресс-бюро" города Екатеринбурга. – Это что-то невероятное! Каждый раз – шоу. Утиная грудка, свекольные пироги на углях, ольховая стружка… Все это в красивых фартуках, перчатках. Сейчас это очень популярно.

Несомненно, отельеры делают все возможное и невозможное для того, чтобы поток туристов в Екатеринбург увеличивался раз за разом. И не только благодаря крупнейшим мероприятиям, проходящим в нашем городе. Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области, уточнила, что «политика, которую проводит Правительство Свердловской области и лично Губернатор Свердловской области, по привлечению событий в наш регион туристов, способствует развитию инфраструктуры. Эта политика идет только во благо развития нашего региона».

Напоминаем, что торжественное награждение призеров четвертой премии «Уральская звезда-2018» состоится 7 декабря в Уральском государственном театре эстрады.

В пресс-завтраке в отеле «Коматек» приняли участие:

Эльмира Туканова, Центр развития туризма Свердловской области

Арина Батурина, департамент информационной политики

Олег Ананьев, федерация рестораторов и отельеров

Валерия Сорокина, УК «Аэропорты Регионов»

Сергей Данилик, НП «Клуб отельеров»

Юрий Крюченков, яхт-клуб «Коматек»

Тамара Клишина, USTA Hotels

Виктор Салин, STA Hotels

Александр Кхабалашвили, Hyatt Regency Ekaterinburg

Евгения Кинжалова, Hyatt Regency Ekaterinburg

Лариса Баранова, Ramada Ekaterinburg

Людмила Михайлова, Огни Групп

Оксана Трофимова-Ниденталь, НП «Конгресс Бюро г.Екатеринбурга»