По Екатеринбургу пробежались факелоносцы с Олимпийским огнем

- Ну как, не замерзли? – громко интересуется у собравшихся один из профессиональных спортсменов Андрей. Он один их тех, кому поручено пробежать по проспекту Ленина в Екатеринбурге в рамках очередного этапа Эстафеты огня Зимней универсиады-2019.

- Нет, не холодно и совсем не скользко, - отвечает молодежь, среди которой много студентов городских вузов.

ЛЮди бежали не быстро, чтобы ветер не задул олимпийское пламяФото: Алексей БУЛАТОВ

С погодой и правда повезло: несмотря на то, что до календарной зимы осталось всего две недели, на улице почти нет снега и льда, а столбики термометров 17 ноября показывают всего -1 градус.

В полдень группа из нескольких сот горожан выдвинулась по главному проспекту города от Площади 1905 года к площади Кирова, где расположен главный корпус самого крупного вуза региона – Уральского федерального университета. Протяженность эстафеты Огня – 5 километров.

Среди факелоносцев - ректор УрФУ Виктор КокшаровФото: Алексей БУЛАТОВ

Среди собравшихся не только студенты и спортсмены-любители, но и настоящие профессионалы, которых на Урале немало. Среди 25 факелоносцев оказались двурктный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Артем Арефьев и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

По прибытии на площадь Кирова собравшиеся устроили праздник, кульминацией которого стало зажжение городской чаши огня. Это место сразу же стало среди любителей делать селфи.

За участниками эстафеты наблюдали самые маленькие горожанеФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что из числа факелоносцев на этой неделе исключили уральскую чиновницу Ольгу Глацких, которая в начале ноября заявила, что государство ничего не должно гражданам и их детям.

Какой городской праздник без селфи на памятьФото: Алексей БУЛАТОВ

Многие горожане недовольны тем, что из-за эстафеты перекрыт весь центр города.

- Километровые пробки, больше часа еду по пробкам. Это мероприятие интересно паре тысяч человек, а страдают сотни тысяч. Все-таки это неудобно, - говорит автомобилистка Екатерина.