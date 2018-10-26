Звезда ФК «Урал» Павел Погребняк выйдет на поле в матче с «Уфой»

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-26T16:21:23+03:00

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Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА, игрок ФК «Урал» Павел Погребняк прилетит в Екатеринбург на игру своей команды с башкирской «Уфой». Однако помочь «шмелям» в этом матче 34-летний футболист, скорее всего, не сможет. Павел Погребняк станет главным действующим лицом перерыва домашней игры оранжево-черных. Знаменитого игрока презентуют перед тысячами болельщиков

- Будет небольшая презентация Павла в перерыве матча «Урал» – «Уфа». Команда ждет его на футбольном поле и мы уверены, что он поможет нам улучшить результаты, - говорит пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских.

Экс-нападающий сборной России и лучший снайпер кубка УЕФА 2007/2008 годов заключил контракт с уральцами в августе. После того, как экс-игрок ФК Тосно поставил подпись под контрактом, он улетел домо. Сейчас Павел находится в столице, где поправляет свое здоровье (футболист порвал ахиллово сухожилие во время матча со «Спартаком». - Ред.).

- Прошло пять месяцев, но при разрыве сухожилия обычно требуется восемь месяцев, - рассказывал в конце сентября на радио "КП" -Екатеринбург футболист. - Сейчас я немного хромаю, а хромых на поле не выпускают. Надеюсь через месяц приступить к тренировкам.

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