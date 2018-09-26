Нападающий Павел Погребняк: «Урал» рискует, подписав со мной контракт

СЕГОДНЯ 08:52 2018-09-26T09:00:40+03:00

Новичок «шмелей» рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3 FM], чем займется на пенсии и как ему удается сохранить крепкую семью, когда вокруг столько футбольных скандалов.

Изменить размер текста: A A

Почти месяц прошел с того дня, как футбольный клуб «Урал» подписал контракт с 34-летним нападающим Павлом Погребняком. В команде форвард будет выступать под 88-м номером. В футбольном клубе поговаривали, что Погребняк переедет в Екатеринбург уже в сентябре. Однако этого не произошло. Сейчас Павел находится в столице, где поправляет свое здоровье (футболист порвал ахиллово сухожилие во время матча со «Спартаком». - Ред.). С журналистами «Комсомолки» футболист поговорил по телефону.

«УРАЛ» РИСКУЕТ, ЗАКЛЮЧАЯ СО МНОЙ КОНТРАКТ

- Павел, как ваше здоровье, в каком состоянии сейчас ваш ахилл?

- Прошло пять месяцев, но при разрыве сухожилия обычно требуется восемь месяцев. Сейчас я немного хромаю, а хромых на поле не выпускают. Надеюсь через месяц приступить к тренировкам и приехать в Екатеринбург полностью здоровым. Болельщики смогут увидеть меня в эту субботу на матче с тульским «Арсеналом», но пока в качестве зрителя.

- Почему вы выбрали именно «Урал» в качестве своего нового клуба?

- В первую очередь это желание главного тренера и руководства клуба. Также я прислушался к советам отца и моего друга Романа Павлюченко (бывший нападающий сборной России и ФК «Урал». - Ред.). Они очень тепло отзывались о городе и команде.

- Вы заключили контракт всего на один год, почему?

- «Урал» идет на определенный риск, я уже возрастной игрок, тем более травмирован. Соглашение может быть продлено, но только в случае моего успешного выступления.

Погребняк будет выступать за «шмелей» под 88 номером. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

- Смотрели ли вы матчи «Урала» в этом сезоне? Клуб проиграл пять игр и находится внизу турнирной таблицы…

- С точки зрения результата команда провалилась, но по игре не все так безнадежно и плохо. Команда должна была выигрывать у «Анжи» и «Динамо», а в матче с ЦСКА при счете 1:0 не забила пенальти. Я уверен, что голы и очки придут со временем. Очень важно сейчас выйти из зоны стыковых матчей, чтобы в конце сезона обойтись без валидола.

МАША ПЕРВАЯ НАЧАЛА ЗА МНОЙ УХАЖИВАТЬ

- Вы уже говорили о том, что не планируете перевозить детей и супругу в уральскую столицу. Не передумали?

- Нет. Это бессмысленно, ведь мои дети (у Погребняка трое сыновей. - Ред.) ходят в школу. Зачем мне сейчас их переводить? Чемпионат России уйдет на зимнюю паузу в начале декабря, возобновится в марте. Такие перерывы и переезды явно не пойдут детям на пользу.

- Ваша супруга Мария говорила, что будет устраивать встречи для болельщиц.

- Мне порой кажется, что в «Урал» перешел не я, а жена. (Смеется.) Она всегда активно продвигала меня в соцсетях, занимается моей рекламой.

Светская львица Мария Погребняк пообещала организовать в Екатеринбурге встречи для футбольных болельщиц. Фото: Instagram

- Вас вообще можно назвать одной из самых крепких пар в российском футболе. Сейчас столько скандалов: развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, Миланы и Александра Кержакова…

- На что это вы намекаете?

- Хочется спросить, как в футбольной среде переживают все эти интриги?

- В футбольной среде - никак. Все эти скандалы - это личное. У всех есть семьи, и все могут попасть в такую ситуацию. Поменьше надо придаваться публичности. Разбираться нужно между собой.

- А в чем секрет ваших крепких семейных отношений?

- Мы с Машей вместе со школьной скамьи. Начали встречаться, когда она была в девятом классе, а я чуть старше. Маша первая стала за мной ухаживать, глазки строила, добивалась. И добилась! Пришлось взять. (Смеется.) Но если честно, то она уже тогда была очень эффектной девушкой и выделялась на фоне остальных!

ЭТО БОЛЬНОЙ ВОПРОС

- Кстати, как вы оцениваете выступление нашей команды на прошедшем мундиале? Ожидали, что дойдем до 1/4 финала?

- Сборная России удивила всех качеством игры и огромным желанием побеждать. Это сплотило всю страну. Да, в матче с Испанией нам повезло в серии пенальти, но в футболе без везения никуда. Финал ЧМ-2018 я смотрел на стадионе, а остальные игры с друзьями по телевизору.

- Вы сказали, что вы уже староваты для футбола. Чем планируете заниматься после завершения профессиональной карьеры?

- Я об этом думаю с 25 лет. Это же больной вопрос для футболиста. Надо заниматься тем, что умеешь. Может, тренером стану…

- У тренеров зарплаты с вашими не сравнятся.

- Я не знаю, пока тренером не был. Не устроит зарплата, так займусь бизнесом.