2018-08-29T15:16:43+03:00
Спорт

Официально: нападающий Погребняк стал игроком «Урала»

Он будет выступать под 88 номером
Олег Галимов
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В поездке футболиста сопровождала жена. Фото: ФК «Урал»В поездке футболиста сопровождала жена. Фото: ФК «Урал»
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Нападающий Павел Погребняк официально стал игроком «Урала», об этом сообщили в пресс-службе клуба. Известно, что форвард будет выступать под 88 номером, но присоединится к основному составу лишь в сентябре, после того, как долечит травму.

Сегодня Погребняк приезжал в офис екатеринбургского клуба. Фото: ФК «Урал»

Сегодня Погребняк приезжал в офис екатеринбургского клуба. Фото: ФК «Урал»

Погребняк становился чемпионом России в составе питерского «Зенита», а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в составе сине-бело-голубых.

- Покинув «Зенит», нападающий перебрался в Европу – сначала в немецкий «Штутгарт», а затем в Англию, где успешно и результативно выступал за «Фулхэм» и «Рединг». В 2015 году Павел вернулся в Россию, где выступал за «Динамо» и «Тосно». В составе клуба из Ленинградской области Погребняк отметился дублем в ворота «Урала» в матче второго круга прошлого сезона, а также стал вместе с «Тосно» обладателем Кубка России, - напомнили в пресс-службе «Урала».

О переходе Погребняка в «Урал» сообщила и его жена Мария.

Мария Погребняк - известный дизайнер одежды. Фото: Instagram

Мария Погребняк - известный дизайнер одежды. Фото: Instagram

- Ну, что мои хорошие, у меня для вас отличная новость! Теперь мы будем чаще встречаться в Екатеринбурге. Мой муж подписал контракт с ФК «Урал»! Будем организовывать с вами наши женские встречи. Я безумно рада буду встретиться с болельщицами, разработать для нас девушек стильные футболки, чтобы на футбол ходили все красивыми! - написала светская львица в Instagram.

В общей сложности на клубном уровне Погребняк отметился 144 голами в 463 матчах. Также на его счету 33 матча и 8 голов в составе сборной России.

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