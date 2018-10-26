Житель Екатеринбурга продает автограф Анджелины Джоли, доставшийся ему от отца

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-26T11:08:00+03:00

За фотографию актрисы с ее росписью и сертификатом подлинности он просит порядка 60 тысяч рублей

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За автографом актрисы Анджелины Джоли теперь не надо ехать в Голливуд и стоять в длинной очереди на автограф-сессии. Получить его можно даже не выезжая с Урала. Так, на днях на одном из сайтов появилось объявление о продаже автографа знаменитой актрисы, звезды фильмов «Солт» и «Лара Крофт: Расхитительница Гробниц».

- Этот автограф достался мне от отца, а ему на юбилей, на 50-летие, подарил один уральский продюссер, - рассказал Андрей Кузнецов, владелец автографа. - Сам продюсер купил его в США в специальном магазине, который занимается продажей автографов знаменитостей. Там же выдали сертификат к этому автографу. Магазин провел почерковедческую экспертизу и подтвердил, что это действительно автограф Анджелины Джоли

За фотографию, на которой расписалась актриса, владелец снимка просит 63 тысячи 50 рублей.

- Думаю, эта цена вполне адекватная, тем более что за хоккейную клюшку с автографом Павла Дацюка просят больше 100 тысяч рублей, - добавил Кузнецов. - Хотя, признаюсь, я еще не решил, готов ли я этот автограф продавать. Может и себе оставлю. Посмотрим, как люди на объявление отреагируют.