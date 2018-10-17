Как это устроено? Разбираемся с платными парковками в Екатеринбурге
Наш гость - Александр Вегнер, ведущий специалист отдела правового и экономического обеспечения Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга
Александр Вегнер, ведущий специалист отдела правового и экономического обеспечения Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети ЕкатеринбургаФото: Павел ФИЛИППОВ
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Как это устроено? Разбираемся с платными парковками в Екатеринбурге
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