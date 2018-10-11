На Урале нашли изумруды-близнецы стоимостью больше 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-11T14:13:20+03:00

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Два больших изумруда, похожих друг на друга как две капли воды, весом по 300 грамм каждый нашли сотрудники «Мариинского прииска», что под Асбестом. Причем нашли спустя шесть месяцев после того, как изумруды эти были извлечены из-под земли. Их обнаружила одна из сотрудниц фабрики, где перемывали старую породу.

– Вся добытая порода везется сначала на так называемый рудный двор, откуда она попадает на фабрику, – объяснили в пресс-службе «Мариинского прииска». – На фабрике ее погружают в специальный отсек, где промывают, после чего она идет на движущуюся ленту, за которой наблюдают наши сотрудники. Они отбирают на ней драгоценные камни.

Таким образом каждый день сотрудники фабрики находят в грудах камней по 1,5 килограмма изумрудов, по 30 килограмм бериллов и по 100 грамм александритов. Но эта находка уникальна тем, что изумруды, похожие друг на друга, как две капли воды, встречаются крайне редко.

– Минералы, как правило, всегда отличаются размером, гранями и цветностью, – добавили на «Мариинском прииске». – Специалисты уже оценили найденные экземпляры. Прозрачность и цвет изумрудов отнесли к высоким показателям.

Оба изумруда темно-зеленые и с минимальными трещинами на них. Стоят такие «близнецы» больше полутора миллионов рублей.

– Минералы сначала предложат специалистам Гохран и только после этого их покажут ювелирам и коллекционерам, – уточнили на «Мариинском прииске». – Руководство нашего предприятия надеется, что изумруды-близнецы не будут разлучены и пополнят либо государственный фонд страны, либо украсят экспозиции российских коллекционеров.