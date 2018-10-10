2018-10-10T21:11:38+03:00
Происшествия

«Пассажиры не могли выбраться»: в Каменске-Уральском иномарка влетела в автобус на «встречке»

Из-за разлившегося по дороге топлива мог начаться пожар [видео]
Данил СВЕЧКОВ
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Чтобы не начался пожар, спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов у автобуса и легковушки.Чтобы не начался пожар, спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов у автобуса и легковушки.
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В среду вечером в Каменске-Уральском произошла серьезная авария. Столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и легковой автомобиль Мазда. По предварительной информации, водитель иномарки пошел на обгон но не успел вернуться на свою полосу и врезался в автобус, шедший по встречной полосе. Пострадали 12 человек. Из них двое подростки.

В Каменске-Уральском в автобус влетела легковушка.

- Спасатели с помощью специнструмента вытащили пострадавших из легкового автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших из автобуса и легкового автомобиля больницу.

Пострадали люди, сидевшие и в машине, и в автобусе.

Пострадали люди, сидевшие и в машине, и в автобусе.

При этом пожарные отсоединили клеммы аккумуляторов автобуса и легковушки, чтобы те не вспыхнули, ведь после столкновения по проезжей части разлилось топливо.

- Психологическую помощь оказывают психологи МЧС, они работают с родственниками пострадавших в лечебном учреждении, - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Движение в районе ДТП регулируют сотрудники ГИБДД.

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