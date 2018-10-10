«Пассажиры не могли выбраться»: в Каменске-Уральском иномарка влетела в автобус на «встречке»
В среду вечером в Каменске-Уральском произошла серьезная авария. Столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и легковой автомобиль Мазда. По предварительной информации, водитель иномарки пошел на обгон но не успел вернуться на свою полосу и врезался в автобус, шедший по встречной полосе. Пострадали 12 человек. Из них двое подростки.
В Каменске-Уральском в автобус влетела легковушка.
- Спасатели с помощью специнструмента вытащили пострадавших из легкового автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших из автобуса и легкового автомобиля больницу.
Пострадали люди, сидевшие и в машине, и в автобусе.
При этом пожарные отсоединили клеммы аккумуляторов автобуса и легковушки, чтобы те не вспыхнули, ведь после столкновения по проезжей части разлилось топливо.
- Психологическую помощь оказывают психологи МЧС, они работают с родственниками пострадавших в лечебном учреждении, - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Движение в районе ДТП регулируют сотрудники ГИБДД.