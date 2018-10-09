2018-10-09T11:06:13+03:00
Политика

«Мы зашли в тупик»: гордума Екатеринбурга не смогла сформировать профильные комиссии

Депутаты не смогли договориться о конструктивной работе
Лев Истомин
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Депутаты в мэрии заблокировали работу ДумыДепутаты в мэрии заблокировали работу ДумыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Городская дума Екатеринбурга на втором заседании 9 октября за 2,5 часа работы так и не смогла сформировать профильные комиссии для дальнейшей работы.

Сначала депутаты приняли решение сделать комиссии не временными, а постоянными, попутно отменив максимальную численность каждой из них (ранее лимит был установлен на уровне 9 человек). При этом в каждой из комиссий должно быть не меньше четырех депутатов.

После депутаты перешли к формированию составов каждой из комиссий. Трем из них не хватило членов. Почти никто из присутствующих не пожелал войти в состав комиссий по экономической политике, муниципальной собственности и безопасности жизнедеятельности. Например, в последнюю из названных комиссий записался единственный кандидат – Владимир Смирнов.

Были и более популярные комиссии: так в комиссию по городскому хозяйству записалось 19 народных избранников, а работать над муниципальными актами по местному самоуправлению и вовсе захотел 21 депутат.

В итоге составы комиссий так и не были утверждены: за их утверждение отдали свои голоса 15 избранников, против этого проголосовали 14 человек, еще 6 воздержались.

- Мы зашли в тупик, - констатировали ситуацию по итогам заседания сразу несколько депутатов гордумы Екатеринбурга.

Как на парализованную работу думы отреагирует мэр уральской столицы Александр Высокинский пока неизвестно.

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