«На этаже целое озеро, а лифт отключен»: многоэтажку на Юго-Западе затопило из-за засора в ливневке

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-06T16:00:46+03:00

Вода течет от крыши до первого этажа. Фото: предоставлено жителями дома

Коммунальщики обещают устранить все до конца дня

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С настоящего потопа начались выходные у жителей дома № 46 по улице Академика Бардина. Подъезды оказались в лужах из-за сильного дождя и забитых ливневок. Из-за угрозы короткого замыкания коммунальщики отключили лифты во всех подъездах.

На полу образовались огромные лужи. Фото: предоставлено жителями дома

- Это просто ужасно, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница дома Мария. – Из квартиры не выйти, на этаже целое озеро, да еще и лифт отключили. Я живу на последнем этаже, боюсь, как бы меня не затопило.

На фото видно, как промокла штукатурка в подъезде. Фото: предоставлено жителями дома

В диспетчерской службе УК «Стандарт», которая обслуживает девятиэтажку, пояснили, что вода перестанет течь в подъезды до конца дня.

Фото: предоставлено жителями дома

- Аварийная бригада уже выехала и отключила лифт. Скорее всего, ливневка засорилась из-за опавших листьев. Скоро все неполадки будут устранены, - сказали в диспетчерской.

По прогнозу синоптиков Уральского гидрометцентра, дожди будут идти в Екатеринбурге до середины следующей недели.