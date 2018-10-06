«На этаже целое озеро, а лифт отключен»: многоэтажку на Юго-Западе затопило из-за засора в ливневке
С настоящего потопа начались выходные у жителей дома № 46 по улице Академика Бардина. Подъезды оказались в лужах из-за сильного дождя и забитых ливневок. Из-за угрозы короткого замыкания коммунальщики отключили лифты во всех подъездах.
На полу образовались огромные лужи. Фото: предоставлено жителями дома
- Это просто ужасно, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница дома Мария. – Из квартиры не выйти, на этаже целое озеро, да еще и лифт отключили. Я живу на последнем этаже, боюсь, как бы меня не затопило.
На фото видно, как промокла штукатурка в подъезде. Фото: предоставлено жителями дома
В диспетчерской службе УК «Стандарт», которая обслуживает девятиэтажку, пояснили, что вода перестанет течь в подъезды до конца дня.
Фото: предоставлено жителями дома
- Аварийная бригада уже выехала и отключила лифт. Скорее всего, ливневка засорилась из-за опавших листьев. Скоро все неполадки будут устранены, - сказали в диспетчерской.
По прогнозу синоптиков Уральского гидрометцентра, дожди будут идти в Екатеринбурге до середины следующей недели.