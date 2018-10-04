«Этот бренд важнее нефти и газа»: десять матрешек отправятся в страны-участницы «Экспо-2025»

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-04T17:23:52+03:00

Изменить размер текста: A A

До определения города-организатора «Экспо-2025» осталось чуть больше месяца, и за это время Екатеринбургу предстоит укрепить свои позиции в глазах выставочного комитета. А выделиться уральской столице на фоне других претендентов, Осаки и Баку, поможет наш национальный символ - матрешка. «Комсомольская правда» и губернатор Свердловской области проводили конкурс по созданию матрешки, в рамках которого выбрали десять самых лучших эскизов.

А после макеты матрешек, сделанные в человеческий рост из металлопластика, расписали российские художники и дизайнеры. 5 октября матрешки отправятся в Лондон, Буэнос-Айрес, Брюссель, Париж, Милан, Шанхай, Дубай, Берлин, Барселону и Кейптаун, где пробудут в течение двух недель в знаковых местах.

В этой матрешке соединились традиции и новацииФото: Алексей БУЛАТОВ

- В этой матрешке мы соединили традиционные мотивы и новации нашего города. Через тематику космоса эта концепция идеально передана, - рассказывает дизайнер Дмитрий Шишкин, чья команда разукрасила сразу три матрешки.

На матрешке указано три важных даты: запуск искусственного спутника Земли в 1957 году, первый полет человека в космос в 1961 году и 2025 год. На ней также изображен спутник, корабль «Союз» и дым от запуска ракеты. И особенно проработано лицо матрешки, чтобы напомнить всему миру, что наши женщины самые красивые и одухотворенные. И эта красавица поедет в Лондон.

Здесь можно увидеть символику Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

Эта матрешка неоновая, она изображает символику Свердловской области, медведя, и отражает нашу технологичность. В общем, матрешка стильная и тоже брендовая. Она поедет в Брюссель.

Эта матрешка отправится в Южную АмерикуФото: Алексей БУЛАТОВ

Эта матрешка выполнена с использованием уральской символики - именно ее отправят в Южную Америку. Жаркие аргентинские мужчины наверняка оценят красивый лик русской женщины с русой косой. Их явно впечатлит невиданный ранее малахит с гербом свердловской области - медведем. Такая диковинка точно удивит жителей Буэнос-Айреса, куда она отправится.

Это творение молодых дизайнеров отправят в путешествие в БарселонуФото: Алексей БУЛАТОВ

Эта матрешка - результат работы других молодых дизайнеров. В ней они постарались отразить сочетание высокой технологичности и душевности. С помощью наушников она слушает своё сердце, свой внутренний мир. Она отправится в Барселону.

Глаза закрыты, но открыт внутренний мирФото: Алексей БУЛАТОВ

Это оригинальная и самая обсуждаемая матрешка. Она отправится в Дубай. Кто-то говорит, что у неё закрыты глаза, но зато её внутренний мир открыт для всех окружающих.

- Кто-то сказал, что у неё умирающий вид, но разве когда вы моргаете, у вас вид умирающего человека, - заметил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Жизнерадостная матрешка побывает на эксватореФото: Алексей БУЛАТОВ

Эту матрешку расписал известный московский художник Андрей Карпов. Его стиль крайне человечный, вроде бы и наивный, но вместе с этим очень душевный. Что говорить, таков жанр неопримитивизма. На ней изображена обычная повседневная жизнь с акцентом на главную ценность - семью. Эти мотивы понятны и близки жителям Кейптауна, куда полетит матрешка.

Это творение расписали в стиле русской вязиФото: Алексей БУЛАТОВ

Эта матрешка расписана в стиле русской вязи. Она расписана всего в двух цветах, но от этого не кажется самой блеклой и тусклой, ведь лицо у нее - смайл. На таком позитиве она и отправится в Париж.

"Пиксель-трешку" отправят в МиланФото: Алексей БУЛАТОВ

Эта матрешка, которую художник назвал «Пиксель-трешка», изображает трансформацию от вышивания крестиком к цифровому миру из пикселей. Проще говоря, от старого к новому. И посетит эта глубокомысленная красавица Милан.

Эта матрешка полетит в КитайФото: Алексей БУЛАТОВ

Эта матрешка создана известной уральской художницей Аленой Азерной. И эта матрешка - двусторонняя. На одной стороне изображено лето, на другой - зима. Те два явления, которые только и наблюдает русский человек. Летом девица красная стройная и нарядная, а зимой - уже родившая, круглая, с ребенком на руках, коромыслом на шее и волком у ног. Еще на матрешке можно разглядеть медведей, кошек, зайцев, надписи вроде «Добра и позитива», в общем, множество деталей. Всё это сделано для того, чтобы китайцам в Шанхае, куда отправится матрешка, было интересней ее изучать, а вместе с ней и русскую культуру с её традициями.

В Берлине познакомятся с эстетикой Каслинского литьяФото: Алексей БУЛАТОВ

Эта матрешка стилизована под орнаменты Каслинского павильона со всем известной историей. Он был доставлен на ЭКСПО и получил гран-при. Сейчас находится в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга и является важным символом города и «Экспо». Она отправится в Берлин.

- В апреле объявили конкурс на лучшие эскизы матрёшек на странице главы региона в Инстаграме и на сайте «Комсомольской правды-Екатеринбург». И все это для того, чтобы самые оригинальные матрёшки объехали весь свет, представив Екатеринбург. И сегодня матрешки-победительницы конкурса, наконец, были представлены. Они, кстати, интерактивные, - говорит градоначальник.

Нужно скачать приложение ArtExpo 2025, навести камеру смартфона на матрешку и рядом с ней появятся объекты дополненной реальности — это экспонаты всемирный выставок, которые были представлены за всю историю. Например, там есть беговая лампочка Яблокова.

- Путешествие матрешек будет освещать более 160 стран мира, - добавляет мэр. - Наши «послы» появятся в крупнейших городах и будут выставлены в знаковых местах, чтобы большее количество людей могло их увидеть. Особенность этих матрешек в том, что они полые внутри - это необходимо для того, чтобы наполнить их письмами иностранных деток об их видении города будущего, который мы построим в Екатеринбурге.

С "послами" встретились бывшие и нынешний мэры Екатеринбурга - Аркадий Чернецкий и Александр ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ

- Матрешка - это собирательный образ России, наш основной сувенир, - поделился своим видением проекта Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации от Свердловской области. - А вот росписи на них отражают другие аспекты: это и наше искусство, и наша культура, то, чем гордиться страна, и, наконец, это образы русских женщин. Я считаю, что это самый сильный международный бренд и его нужно поддерживать. Возможно, он даже главнее, чем нефть или газ.

Уже пятницу эти красавицы отправятся в разные города мира. И в течение двух недель будут находиться в столицах стран-участниц «Экспо». С ними в каждый город будет отправлена нерасписанная матрешка-партнер, которую по собственному усмотрению там украсят согласно теме российской заявки «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколении ». Затем в ноябре все они приедут в Париж в преддверии выбора города-организатора и станут символом единения всех стран.