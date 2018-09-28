Победитель WorldSkills - Навыки мудрых: С этим движением я уже пять лет и расставаться не собираюсь

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-28T17:44:00+03:00

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Национальный чемпионат «Навыки мудрых» - пилотный проект, проведенный под эгидой всемирно известного движения WorldSkills. Это новое соревновательное направление для опытных профессионалов в возрасте от 50 лет и старше.

В минувшие выходные на площадках образовательного центра «Техноград» на ВДНХ собрались более 130 участников и 80 экспертов. Конкурсанты соревновались по 26 прикладным компетенциям. В номинации «Bakery - Хлебопечение» золото взяла Эльмира Расковалова, с которой мы поговорили по телефону.

- Эльмира Мирхатовна, как получилось победить? Какой-то необычный хлеб испекли?

- Вместе с нашим колледжем я в этом движении уже пять лет. Все годы мы участвуем в компетенции хлебопечения, выпечки «осетинских» пирогов. Я всегда готовила студентов к конкурсу, а в этот раз решила и сама принять участие.

- Какое задание выполняли?

- У меня был сначала модуль изготовления пикантных изделий. Это пирог киш, лепешка фокачча и сэндвичи. Затем – плетеный хлеб. Я пекла объемную халу из пяти жгутов. Плюс булочка с йогуртом. Вот пять заданий.

- Это хорошо, что я сейчас позавтракала. Вы так вкусно рассказали.

- (смеется). Это, правда, было вкусно.

- Вы сказали, что уже пять лет в движении. Какой колледж? Откуда вы вообще?

- Да, и расставаться не собираюсь. Я преподаю в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже. И хочу сказать большое спасибо нашей администрации, которая выдвинула меня на конкурс. Я сама училась в этом колледже с 1982 по 1986 год. Тогда он еще назывался Свердловский техникум пищевой промышленности. Это мое родное, любимое учебное заведение. После окончания техникума меня распределили в Казань. Я там отработала три года. Потом вернулась в Свердловск и устроилась работать мастером производственного обучения в училище «Русская булка». В колледж пришла пять лет назад мастером производственного обучения и заведующей лабораторией.

- Как ваши студенты относятся к движению WorldSkills?

- Сначала они с опаской относились. Им не очень-то хотелось всем этим заниматься. А сейчас они увлеклись, потому что сами убедились, это движение профессионалов. Мы узнаем вместе со студентами очень много нового, новые технологии осваиваем. Сейчас наши технологи даже итоговую аттестацию будут сдавать в виде экзамена с элементами WorldSkills.

- Чем полезно участие в этом движении?

- Еще в советское время мы привыкли: вот что-то одно готовим. А тут надо приготовить за определенное количество времени несколько видов выпечки. При этом должна быть хорошая организация, сочетаемость, высокое качество, соблюдение технологического режима. И именно мотивирует студентов. Благодаря этим правилам, они учатся организовывать свое рабочее место и системно выполнять свою работу.

- Скажите, насколько большой спрос ныне на хлебопеков? Это востребованная профессия?

- Да, очень востребованная. Особенно в сетях магазинов. Например, в наших местных - «Монетка», «Мегамарт», «Гипербола»...

- А зарплата достойная?

- Ну, как сказать? Конечно, не совсем низкая. В чем особенность нашей профессии – это тяжелый физический труд, выполнять который не каждому под силу. Но это очень достойная работа. И благодаря WorldSkills мы можем популяризировать эту профессию.