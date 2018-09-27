2018-09-28T12:22:24+03:00
Дави на газ

Уральские МФЦ начинают выдачу водительских прав

5 многофункциональных центров уже готовы выдаче ВУ. Какие еще изменения ждут автолюбителей в ближайшее время? Рассказывает Иван Мальгин, зам начальника отдела экзаменационной работы, технадзора и регистрации транспортных средств ГИБДД Свердловской области
Павел ФИЛИППОВАндрей ЛЕОНОВ
Поделиться:
Иван Мальгин, зам начальника отдела экзаменационной работы, технадзора и регистрации ТС ГИБДД СОИван Мальгин, зам начальника отдела экзаменационной работы, технадзора и регистрации ТС ГИБДД СОФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральские МФЦ начинают выдачу водительских прав

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Дави на газ, чтобы не пропускать интересные материалы

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин