Уральские МФЦ начинают выдачу водительских прав
5 многофункциональных центров уже готовы выдаче ВУ. Какие еще изменения ждут автолюбителей в ближайшее время? Рассказывает Иван Мальгин, зам начальника отдела экзаменационной работы, технадзора и регистрации транспортных средств ГИБДД Свердловской области
Иван Мальгин, зам начальника отдела экзаменационной работы, технадзора и регистрации ТС ГИБДД СОФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские МФЦ начинают выдачу водительских прав
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