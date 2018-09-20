Разбился насмерть: на ЖБИ из окна многоэтажки выпал пятиклассник
В Екатеринбурге из окна высотки № 6/2 по улице Рассветной выпал пятиклассник. На место трагедии выезжали следователи, полицейские и врачи скорой помощи.
На место трагедии выезжали полицейские. Фото: соцсети/Дмитрий Тумаков
Нам удалось дозвониться до руководителя следственного отдела по Кировскому району Владимира Смоляренко, но он отказался комментировать произошедшее.
- Все вопросы в пресс-службу, я не это не комментирую, - коротко ответил Смоляренко.
Жильцы высотки видели момент падения из окон. Фото: соцсети/Дмитрий Тумаков
На фотографиях с места трагедии видно, как одна женщина держит детский кроссовок и плачет. Возможно, это мать погибшего мальчика.