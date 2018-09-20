Разбился насмерть: на ЖБИ из окна многоэтажки выпал пятиклассник

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-20T15:54:35+03:00

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В Екатеринбурге из окна высотки № 6/2 по улице Рассветной выпал пятиклассник. На место трагедии выезжали следователи, полицейские и врачи скорой помощи.

На место трагедии выезжали полицейские. Фото: соцсети/Дмитрий Тумаков

Нам удалось дозвониться до руководителя следственного отдела по Кировскому району Владимира Смоляренко, но он отказался комментировать произошедшее.

- Все вопросы в пресс-службу, я не это не комментирую, - коротко ответил Смоляренко.

Жильцы высотки видели момент падения из окон. Фото: соцсети/Дмитрий Тумаков

На фотографиях с места трагедии видно, как одна женщина держит детский кроссовок и плачет. Возможно, это мать погибшего мальчика.