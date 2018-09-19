С уральского драматурга Николая Коляды в суде требуют миллион рублей за ДТП и извинений

СЕГОДНЯ 07:51 2018-09-19T10:30:17+03:00

Николаю Коляде может грозить штраф, трудотерапия или реальный срок до двух лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу же после аварии театрал выплатил пострадавшему 200 тысяч, но спустя год последнего эта сумма не устроила

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Известный уральский режиссер Николай Коляда сегодня отменил все репетиции. Вместо театральных подмостков драматург ранним утром отправился в Кировский суд. Две недели назад драматург ошарашила новость - на него завели уголовное дело. Причем из-за аварии, которая произошла еще прошлым летом. Тогда по вине драматурга пострадал человек.

Как говорится в материалах дела, режиссер ехал на своем Renault Duster по правой полосе дублера Сибирского тракта, где из-за ремонта был снят асфальт. Протресясь так 10 километров, режиссер решил перестроиться в левый - ровный - ряд. Съезжая, Коляда потерял управление, внедорожник закрутило и в этот момент в него врезался ехавший сзади Hyundai.

Фото: Николай Коляда

Театрал отделался, что называется легким испугом, а вот в другой иномарке пострадал пассажир. Он получил смещение двух позвонков грудного отдела позвоночника и оказался в больнице. Коляда сразу же выплатил мужчине компенсацию и того вроде все устроило. А спустя год пострадавший решил идти в суд.

- Год я ходил, как на работу, к следователю раз в неделю. Три тома бумаг. Четыре экспертизы. Потерпевшему я заплатил 200 тысяч рублей, но он говорит, что ему мало этих денег. Что ему нужен миллион. А еще публичные извинения. Хотя по телефону он материл меня и обещал посадить на два года, если я ему не дам полтора миллиона, - рассказывал Николай Коляда.

ЭТА АВАРИЯ ПЕРЕВЕРНУЛА МОЮ ЖИЗНЬ

На суд Николай Коляда и пострадавший Кирилл Генералов пришли за 40 минут до начала заседания.

- По вине Коляды Генералов получил компрессионный перелом позвоночника, 6 месяцев он не мог сидеть. Потерял работу и по-прежнему испытывает сильные боли. Его заработок был 45 тысяч в месяц, при этом он имеет на иждивении двоих детей. Моральный ущерб мой подзащитный оценил в 500 тысяч рублей, - озвучил в самом начале заседания свои требования адвокат пострадавшего. - Мой клиент также добивается выплаты 430 тысяч рублей в качестве компенсации утерянного заработка.

- Я свою вину признаю и приношу извинения, но суммы, которые с меня требуют мне не по силам, - объясняет Коляда.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На это драматург лишь грустно вздохнул. После этого слово взял адвокат Коляды. Мол, Николай свою вину признает, с материалами дела согласен. В связи с этим нужно прекратить судебный процесс и назначить судебный штраф.

Но Генералова такой расклад не устроил.

- Ущерб был возмещен не полностью и извинений не было, - возмутился пострадавший. – Коляда просто скинул мне на карту 200 000 рублей без всяких сообщений. Этого недостаточно, я потерял работу, не могу обеспечивать семью, до сих пор без работы, получил моральный вред. Он оклеветал меня в СМИ. Я до сих пор боюсь водить машину, любое ДТП и мои позвонки разлетятся. Я лечусь до сих пор. Реабилитация займёт 3 года. После аварии я был 4 месяца в корсете, у меня до сих пор болит спина.

Кирилл Генералов говорит, что после аварии он потерял работу, здоровье, а ведь он кормилец в семьей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я бы хотел принести извинения Кириллу Александровичу, видит Бог, я не хотел, но так получилось, - попытался оправдаться драматург.

- Это все на камеру! - гневно продолжил Генералов. - Вы не приезжали в больницу, не помогали!

- Но я же признаю вину. Для меня 200 тысяч - огромная сумма. Я работаю в театре. Я не согласен с заявленными суммами, это большие деньги, - парировал Коляда. – Я страшно переживаю, каждую неделю ходить к следователю, когда у тебя берут печатки как у последнего преступника. Я признаю вину и раскаиваюсь! Эта авария перевернула всю мою жизнь. 22 года я за рулем, ничего подобного не было. Сейчас у меня в театре работает 60 человек и осознавать что я судим, это немыслимая трагедия.

Николай Коляда в ожидании приговора судьи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тут уже в дело вмешался прокурор. Гособвинитель заявил, что в тот день Коляда превышал скорость - вместо положенных 40-ка, ехал 50 км/час. К тому же его внедорожник был неисправен - на задней оси были различные шины, с шипами и без. Плюс драматург не убедился в безопасности маневра пр и перестроении.

- Коляда полностью вменяем и может нести уголовную ответственность, прошу признать его виновным и назначить ему 1,5 года ограничения свободы и лишить его права вождения на 3 год, - добавил прокурор.

Пока адвокат Коляды настаивает на минимальном наказании. Приговор судья вынесет примерно через час.