На режиссера Николая Коляду завели уголовное дело за ДТП, которое произошло год назад

СЕГОДНЯ 07:21 2018-09-07T07:05:12+03:00

Режиссеру могут грозить принудительные работы, ограничение свободы или реальный срок до двух лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу же после аварии театральный деятель выплатил пострадавшему компенсацию. Однако 200 тысяч рублей последнего не устроили - он хочет миллион

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На знаменитого уральского режиссера Николая Коляду завели уголовное дело. Театрального деятеля обвиняют в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В июле прошлого года Коляда стал невольным зачинщиков аварии на дублере Сибирского тракта. Как говорится в материалах дела, режиссер ехал на своем Renault Duster по правой полосе, где из-за ремонта был снят асфальт. Протресясь так 10 километров, режиссер решил перестроиться в левый - ровный - ряд.

Фото: Николай Коляда

Но когда колеса коснулись асфальтированной полосы, автомобиль на мокрой из-за дождя дороге закрутило и потащило вперед, а затем в Renault врезался Hyundai Santa Fe. Машину Коляды отбросило на обочину, где он перевернулась на левый бок. Другая иномарка съехала в кювет, упершись в дерево.

- Мою машину разбили вдрызг. Год я ходил, как на работу, к следователю раз в неделю. Три тома бумаг. Четыре экспертизы. Одна была в мою пользу, а еще три - что я виноват. Потерпевшему я заплатил 200 тысяч. Мне его жалко, хотя он всего десять дней пролежал в больнице. Потерпевший говорит, что ему мало этих денег. Что ему нужен миллион. А еще публичные извинения. Хотя по телефону он материл меня и обещал посадить на два года, если я ему не дам полтора миллиона, - рассказал режиссер.

Потерпевшим оказался уроженец Московской области. В момент аварии он ехал в машине с приятелем и находился на пассажирском сидении. В результате ДТП он получил смещение двух позвонков грудного отдела позвоночника.

Коляда признал вину и добровольно выплатил мужчина компенсацию. Правда, это не помогло, и теперь театралу могут грозить ограничение свободы, трудотерапия или реальный срок до двух лет. Заседание суда назначено на 10 сентября.