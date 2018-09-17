«Комсомольская правда» назвала лучшие медицинские учреждения Свердловской области

СЕГОДНЯ 13:43 2018-09-17T13:46:45+03:00

В Екатеринбурге вновь выбрали лучшие медицинские учреждения. Народная премия «Клиника года» стала любимой не только для участников, но и для пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге вновь выбрали лучшие медицинские учреждения. Народная премия «Клиника года» стала любимой не только для участников, но и для пациентов. Об этом говорят достойные цифры – 89 000 голосов, 16 победителей народного голосования и 3 победителя в номинации «Выбор экспертов».

- Люди, к сожалению, всегда ругают две сферы – здравоохранение и ЖКХ. По одной простой причине – это то, что касается каждого. И мы сегодня чаще сталкиваемся с тем, что пациенты крайне редко рассказывают о том, что их полечили так, как надо. При этом негатив воспринимается как некий тренд. Тем не менее, у нас очень много хороших врачей, и «Клиника года» - возможность сказать им «спасибо», заявить, что на самом деле хороших историй намного больше, - комментирует Дмитрий Александрович Третьяков, заместитель директора по медико-экспертной работе ТФОМС Свердловской области.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова с победителем в номинации «Выбор экспертов» «Артинской центральной районной больницей».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами участники чувствовали конкуренцию на протяжении всего конкурса.

- Мы посмотрели соперников в номинации «Лучшая детская стоматология» и подумали, что шансов у нас нет. Потому что участвовали шикарные клиники Екатеринбурга… И мы безумно обрадовались, когда узнали о победе! Еще и в трех номинациях. Оказывается, мы можем! – делится впечатлениями Алла Вербецкая, заведующая поликлиникой, «Детская городская больница город Каменск-Уральский».

Андрей Созонов, врач функциональной диагностики детской городской клинической больницы №11 получает заслуженную награду.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы и сами чувствовали конкуренцию между учреждениями, когда шло голосование – некоторые участники дышали друг другу в спину, и победитель определился только в последние дни конкурса. Но на церемонии награждения волнение сменилось на искреннюю радость, и в глазах победителей заиграла гордость за себя и за своих благодарных пациентов.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Анатольевна Чадова отметила, что для пациентов «важно обеспечить комфорт и постоянно совершенствовать технологии». Благодаря этому и появляется все больше и больше довольных людей. С этим согласен и Андрей Созонов, врач функциональной диагностики детской городской клинической больницы №11.

- То отношение, то качество обслуживания детского населения, которое мы предлагаем нашим пациентам, дало нам возможность быть впереди взрослой больницы. Театр начинается с вешалки, так и у нас: качество обслуживания начинается с регистратуры. Такие конкурсы дают пациентам возможность выразить благодарность тем, у кого лечатся, - размышляет Андрей Созонов.

Если вы до сих пор не сказали слова благодарности своему лечащему врачу, сделайте это прямо сейчас. Это действительно важно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Клиника года» - традиционная народная премия издательского дома «Комсомольская правда». Это не просто конкурс, это доверие, понимание, помощь.

- Нас с детства приучили, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Для того чтобы развитие продолжалось, врачи должны участвовать во всех конкурсах. Я сегодня пришел и получил большое удовольствие! Это стимул лучшей работы, а раз лучшая работа, значит, больше здоровых людей, - Семен Исаакович Спектор, начальник Госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны.

НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО "Российские железные дороги" победила в номинации «Лучшая многопрофильная больница». За нее проголосовало 1528 человек!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Победители конкурса «Клиника года – 2018»

Фотогалерея «Клиника года-2018»

Клиника года-2017. Как это было