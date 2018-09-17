Победители конкурса «Клиника года – 2018»
ВЫБОР ЭКСПЕРТОВ*
ГБУЗ СО "Артинская центральная районная больница". Отрадно, что наши эксперты из Минздрава второй год отмечают работу этой больницы!
ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница город Каменск-Уральский».
ГБУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1».
*Оценку давали специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области и ТФОМС.
ПО ВЕРСИИ ЧИТАТЕЛЕЙ
Лучшая многопрофильная больница
НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО "РЖД"
Больница с лучшим сервисом
Глазная клиника «Черника»
Лучшая детская больница года
МАУ «Детская городская клиническая больница №11»
Лучшая стоматология для взрослых
Стоматологическая клиника «Изодент»
Лучшая детская стоматология
ГБУЗ СО «Детская городская больница Каменск-Уральский»
Лучшая офтальмологическая больница
Глазная клиника «Черника»
Лучший роддом Свердловской области
МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», Акушерский стационар №1
Лучший перинатальный центр Свердловской области
ГБУЗ СО «Детская городская больница Каменск-Уральский»
Лучшая регистратура
ГБУЗ СО «Детская городская больница Каменск-Уральский». За нее проголосовало 8725 человек!
Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний
МАУ «Детская городская клиническая больница №11»
Репродуктивное здоровье и планирование семьи
«Центр семейной медицины»
Услуги в области травмотологии и ортопедии
Медицинский центр «Доктор плюс»
Услуги в области реабилитации
Уральский центр кинезиотерапии
Красота без границ
Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»
Диагностика без границ
Детская клиника «Мой доктор»
Лучшая народная аптека
Аптечная сеть «Радуга»