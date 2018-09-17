2018-09-17T13:43:27+03:00
Здоровье

Победители конкурса «Клиника года – 2018»

Эксперты и читатели подвели итоги
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Награждение победителей конкурса "Клиника года" от издательского дома "Комсомольская правда"Награждение победителей конкурса "Клиника года" от издательского дома "Комсомольская правда"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ВЫБОР ЭКСПЕРТОВ*

ГБУЗ СО "Артинская центральная районная больница". Отрадно, что наши эксперты из Минздрава второй год отмечают работу этой больницы!

ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница город Каменск-Уральский».

ГБУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1».

*Оценку давали специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области и ТФОМС.

ПО ВЕРСИИ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лучшая многопрофильная больница

НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО "РЖД"

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ГБУЗ СО «Детская городская больница Каменск-Уральский»

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ГБУЗ СО «Детская городская больница Каменск-Уральский». За нее проголосовало 8725 человек!

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