"Закрой рот и иди отсюда": в Екатеринбурге из маршрутки высадили беременную, которая попросила водителя не разговаривать по телефону

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-12T16:06:54+03:00

Шофер отказался продолжать маршрут, пока женщина не покинет салон. В результате пассажирке, оплатившей проезд, дальше пришлось идти пешком

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Работа общественного транспорта в Екатеринбурге в очередной раз послужила поводом для скандала. Накануне из маршрутки № 033 высадили женщину, находящуюся на восьмом месяце беременности.

Наталья Нестерова заметила, что водитель во время движения регулярно разговаривает по телефону. Когда шофер позвонил в третий раз, пассажирка попросила его положить мобильник. В ответ на замечание мужчина буркнул, чтобы беременная закрыла рот.

- Девушка, вам что мешает? Все так разговаривают, - вмешалась кондуктор.

- Я беспокоюсь, что будет авария, - ответила Наталья.

После этого водитель остановился и заявил, что не поедет дальше, пока пассажирка не покинет салон.

- Высадили меня на перекрёстке улиц 40-летия Октября и 22-го Партсъезда, а доехать мне нужно было до диагностического центра по адресу Суворовский, 5 . В итоге шла дальше пешком, - поделилась будущая мама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/668496" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге из маршрутки высадили беременную, которая попросила водителя не разговаривать по телефону.! другой источник

Прокуратура по факту случившегося начала проверку.

- Устанавливается, имел ли место данный инцидент. Будет дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена соответствующая документация в транспортной компании.При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе областного ведомства.

По закону водителю запрещено разговаривать по телефону, не оборудованным гарнитурой. За нарушение предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.