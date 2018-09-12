"Закрой рот и иди отсюда": в Екатеринбурге из маршрутки высадили беременную, которая попросила водителя не разговаривать по телефону
Работа общественного транспорта в Екатеринбурге в очередной раз послужила поводом для скандала. Накануне из маршрутки № 033 высадили женщину, находящуюся на восьмом месяце беременности.
Наталья Нестерова заметила, что водитель во время движения регулярно разговаривает по телефону. Когда шофер позвонил в третий раз, пассажирка попросила его положить мобильник. В ответ на замечание мужчина буркнул, чтобы беременная закрыла рот.
- Девушка, вам что мешает? Все так разговаривают, - вмешалась кондуктор.
- Я беспокоюсь, что будет авария, - ответила Наталья.
После этого водитель остановился и заявил, что не поедет дальше, пока пассажирка не покинет салон.
- Высадили меня на перекрёстке улиц 40-летия Октября и 22-го Партсъезда, а доехать мне нужно было до диагностического центра по адресу Суворовский, 5 . В итоге шла дальше пешком, - поделилась будущая мама.
В Екатеринбурге из маршрутки высадили беременную, которая попросила водителя не разговаривать по телефону.! другой источник
Прокуратура по факту случившегося начала проверку.
- Устанавливается, имел ли место данный инцидент. Будет дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена соответствующая документация в транспортной компании.При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе областного ведомства.
По закону водителю запрещено разговаривать по телефону, не оборудованным гарнитурой. За нарушение предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.