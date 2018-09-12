Хотели ускорить работу: на Главпочтамте в Екатеринбурге огромные очереди

СЕГОДНЯ 09:23 2018-09-12T09:23:13+03:00

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С самого утра в среду на Главпочтамте в Екатеринбурге выстроились огромные очереди за получением посылок. Вскоре выяснилась и причина столпотворения в здании у «нулевого километра».

Вчера в отделе выдачи посылок специалисты обновляли программное обеспечение для ускорения работы операторов отделения, однако сотрудники не успели освоить изменения на компьютерах и работа затормозилась.

- Больше часа простоял, посылку получил в итоге, однако времени потратил много. Не припомню такого раньше – в отделении суета, много народу, все недовольны. Сотрудников можно понять – они делают, что могут. Но ведь можно было как-то заранее предпринять усилия, чтобы не допустить такого, - рассказал «Комсомолке» читатель Юрий.

Всего в отделении установили 15 новых программ для ускорения темпов работы, но пока это привело лишь к противоположному результату.

Руководство Главпочтамта в курсе проблемы и пытается решить ее в минимальные сроки.

- Сейчас техническое обслуживание нового ПО осуществляется на месте дежурной бригадой IT-специалистов. Кроме того, в Центр по выдаче и приему посылок на Главпочтамте направлена мобильная группа для оперативного приема почтовых отправлений. Однако в связи с тем, что в новое программное обеспечение входит первоначальная загрузка адресной базы клиентов, возможно увеличение времени обслуживания, - рассказали «Комсомолке» в главном почтовом отделении Екатеринбурга.

После того, как работу системы полностью наладят, она станет работать намного быстрее, обещают специалисты.