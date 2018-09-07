2018-09-07T17:30:54+03:00
Общество

"Красноармейскую в Мажорную, а Карла Маркса - в Димы Билана": жители Екатеринбурга рассказали, что хотят переименовать в городе

Илья КРЕЧЕТОВ
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Жители столицы Урала рассказали, что можно переименовать в городеЖители столицы Урала рассказали, что можно переименовать в городеФото: Алексей БУЛАТОВ
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4 сентября исполнилось 27 лет с того дня как Свердловск переименовали в Екатеринбург. И хотя дата не круглая, тема переименования снова актуальна для нашего города. Так, совсем недавно в столице Урала сменили свои названия четыре трамвайных остановки на улице Луначарского, недалеко от ее пересечениям с Куйбышева. Сделано это было на основании постановления главы администрации города Александра Якоба.

«Улица Куйбышева» превратилась в «Дом художника», остановка на бывшей улице Институтской в Академгородке получила название «Академика Вонсовского», а остановка возле бывшей гостиницы «Свердловск» (нынешний «Маринс Парк Отель») будет называться «Дворец культуры железнодорожников».

«Комсомольская правда» решила спросить у жителей нашего города: что еще можно было бы переименовать в Екатеринбурге?

Опрос граждан - Что бы вы переименовали?.Алексей БУЛАТОВ

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