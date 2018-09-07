Экологическая лаборатория ВИЗ-Стали вновь подтвердила соответствие российским и международным стандартам

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-07T11:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральная служба «Росаккредитация» в очередной раз подтвердила соответствие экологической лаборатории ведущего мирового производителя трансформаторного проката ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) требованиям российских и международных стандартов.

В ходе трехдневной проверки эксперты оценивали системы менеджмента качества и внутреннего контроля предприятия, состояние производственных помещений лаборатории, укомплектованность техническими средствами измерения и анализа, квалификацию работников, участие в программах внешнего контроля.

- Важным этапом проверки стало контрольное тестирование зашифрованных проб почвы, воды, атмосферных промышленных выбросов. Заводские экологи без единой ошибки справились с заданием, с максимальной точностью определив содержание в них 34 химических веществ, - рассказали в пресс-службе ВИЗ-Сталь.

На предприятии работают современные лаборатории. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Эксперты подтвердили, что экологическая лаборатория ВИЗ-Стали обеспечивает высокий уровень исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов, отходов производства, почвы, промышленной, питьевой и природной воды. В подразделении работают высококвалифицированные специалисты, которые используют эффективные методики и современное оборудование.

Итогом проверки стало продление действия сертификата о включении производственной экологической лаборатории ВИЗ-Стали в государственный реестр аккредитованных испытательных центров.