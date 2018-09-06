2018-09-06T13:58:15+03:00
Экономика

190 стартапов претендуют на участие в корпоративном акселераторе ВТБ

Заявки пришли из 33 городов 6 стран
Поделиться:
Банк активно поддерживает новые стартапы. Фото: пресс-служба ВТББанк активно поддерживает новые стартапы. Фото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

Банк ВТБ завершил прием заявок от стартапов на участие в корпоративном акселераторе, созданном на базе GenerationS. На участие в проекте претендуют 190 стартапов из 33 городов России, Финляндии, Канады, Грузии, Армении и Республики Беларусь. По итогам проведения акселератора наиболее перспективные проекты получат предложения о долгосрочном партнерстве с компаниями группы ВТБ.

Корпоративный акселератор ВТБ запущен в июне этого года для поиска инновационных разработок финансового и около финансового сектора и их последующей интеграции в бизнес-процессы и клиентские сервисы группы ВТБ. Наиболее популярный сегмент предлагаемых стартапами решений ― новые банковские продукты и инструменты коммуникаций с потребителями (66 проектов).

27 стартапов используют в своих проектах технологии BigData&Analytics, 23 ― системы искусственного интеллекта, 18 ― технологии Blockchain. В базе поданных заявок также есть проекты в сфере биометрической идентификации, решений для упрощения документооборота, цифровых платформ для обучения, систем для управления инвестициями, технологий скоринга и кибербезопасности. Большинство претендентов на участие в акселераторе имеют прототип ― 124 стартапа, 34 участника проводят пилотные испытания, а 32 имеют серийное производство и продажи.

Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

- На следующем этапе финтех-акселератора специалисты бизнес-подразделений ВТБ совместно с GenerationS проведут экспертизу, по результатам которой будет отобрано около 40 перспективных проектов. В октябре, в рамках очного Demo Day стартапы представят свои решения экспертному жюри ВТБ, которое выберет 10 участников акселератора. В случае успешного пилотирования проектов команды получат возможность продолжить сотрудничество с банком и запустить совместные продукты и сервисы в индивидуально проработанных форматах, - отметил начальник управления цифровой трансформации ВТБ Алексей Чубарь.

- Отбор проектов для корпоративного акселератора ВТБ показал, в России сильная финтех-школа и большое количество интересных проектов. Однако работа с «открытыми инновациями» всегда должна давать результат для бизнеса, и наша цель это не количество, а качество проектов, с которыми группа ВТБ сможет заключить долгосрочное партнерство по итогам программы, - директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-депутат свердловского Заксобрания Карапетян не смог вернуть мандат
На Среднем Урале собрали 20% урожая зерна и бобовых
Учителям Талицы будут доплачивать за сопровождение детей в школьных автобусах
Екатеринбургский "очкарик", получивший 300 часов трудотерапии за драку, обжалует приговор
Екатеринбуржцев зовут очистить от свалок Шувакишский и Юго-Западный лесопарки
В Екатеринбурге ищут пострадавших клиентов турфирмы, директор которой уже год в розыске
В Талице осудили водителя, угрожавшего сломать голову инспектору ДПС
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
Из-за ремонта улицы в Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 43
В Екатеринбурге две недели по ночам будут закрывать улицу Первомайская
Автопоезд с гигантскими адсорберами выехал из Екатеринбурга и сломался
На Урале госслужащая заплатила 12,5 миллионов рублей, появление которых не смогла объяснить
В уральской столице ночью сгорели микроавтобус и легковушка
В центре Екатеринбурге перекладывают аварийный трубопровод
ВТБ Медицинское страхование: каждый пятый полис ОМС оформляется на ребенка
Задолжавший мэрии Екатеринбурга застройщик признан банкротом
До 180 тысяч рублей: в уральских вузах подросла стоимость обучения
На Урале дети стали чаще попадать под колеса автомобилей
Как вовремя увидеть опасные болезни глаз у ребенка
Павел Воля наградит самого грамотного жителя Екатеринбурга
Банк УРАЛСИБ запустил ролевую модель в системе Клиент-Банк
В Екатеринбурге закрывают очередной мост через Исеть
В Екатеринбурге за 4 миллиона рублей продают книгу с арабской вязью
Как вам? Набережную Исети в Екатеринбурге украсят скамейками-гробами
«Дураков нет»: Перед выборами жителям Екатеринбурга лично звонит губернатор
На Урале за «черными лесорубами» следят из космоса
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 «Высшей ипотечной лиги» по итогам 7 месяцев 2018 года
Не успел затормозить: На Плотинке столкнулись трамваи