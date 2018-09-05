Под Качканаром водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода, врезался в автобус и перевернулся

СЕГОДНЯ 15:11 2018-09-05T15:13:36+03:00

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Минувшим вечером под Качканаром водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода. По информации областного УМВД, авария произошла около 21:10. Водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и наехал на мужчину, который шел попутно движению.

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего пешехода. Фото: Валерий Горелых

Затем машина столкнулась с впереди идущим пассажирским автобусом, съехала с трассы и опрокинулась, - рассказал глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. - Виновник ДТП госпитализирован в хирургическое отделение ЦГБ Качканара. Находившийся в машине пассажир чудом отделался лишь испугом, так как сработала подушка безопасности.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель ВАЗа был трезв, а его водительский стаж менее года. За это время он получил два штрафа.

Мужчине предстоит длительное лечение, у него сотрясение головного мозга, резаная рана головы и правой кисти, повреждение роговицы правого глаза.