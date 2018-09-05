Дефект речи и опухшие десна: жительница Екатеринбурга отсудила 270 тысяч у клиники, в которой ей испортили зубы

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-05T11:02:23+03:00

Областной суд снизил размер компенсации почти в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жительница Екатеринбурга Евгения Х. отсудила 266 тысяч рублей за испорченные зубы у стоматологической клиники «Гарант-Б». Женщина обратилась к специалистам в начале 2017 года, чтобы устранить дефект передних зубов.

Врачи предложили пациентке установить на верхнюю челюсть съемную фиксирующую конструкцию. Екатеринбурженка согласилась и заплатила 12 600 рублей.

- Через 2 дня после начала лечения у Евгении началось воспаление десны передних зубов, появилась боль при ношении конструкции, что привело к обострению имеющегося у пациентки хронического заболевания полости рта, рецессии десны трех зубов, смещению зуба в язычную сторону, дефекту речи, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Девушке пришлось обратиться в другую клинику для восстановительного лечения, которое обошлось ей в 277 тысяч. В августе прошлого года Евгения потребовала от руководства «Гарант-Б» выплатить неустойку и оплатить затраты на лечение и компенсацию за моральный вред, но ей отказали и она обратилась в районный суд.

- В ходе рассмотрения спора была назначена судебная медицинская экспертиза, - рассказали в областном суде Свердловской области. - Согласно заключению экспертов, лечение, предложенное клиникой, давало ожидаемый неблагоприятный прогноз, а то, что было показано при ее хроническом заболевании – предложено не было.

В итоге Верх-Исетский суд постановил взыскать с недобросовестной клиники порядка 480 тысяч рублей. Ответчик обжаловал приговор, и областной суд уменьшил размер выплаты до 266 тысяч рублей.

Суд взыскал с клиники в пользу женщины более 479,4 тыс. рублей. Клиника подала апелляционную жалобу, и Свердловский облсуд уменьшил размер взыскания до 266 тыс. рублей.