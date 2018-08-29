2018-08-29T10:53:37+03:00
Здоровье

Народная аптека в цифрах: «Радуга» 15 лет заботится о здоровье уральцев

В регионе работают полсотни торговых точек
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В аптечной сети всегда рады клиентам. Фото: сеть "Радуга"В аптечной сети всегда рады клиентам. Фото: сеть "Радуга"
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Аптечная сеть «Радуга» - одна из самых популярных в Свердловской области. Она работает уже 15 лет: в регионе открыто более 50 аптек, которые ежедневно обслуживают около 5000 покупателей.

Часть аптек расположена в отдаленных районах Свердловской области: Новоуткинске, Динасе, Бисерти, Кедровке и других. В некоторых населенных пунктах «Радуга» - единственное место, где продаются лекарства. Раньше людям приходилось проходить по несколько километров, чтобы добраться до ближайшей аптеки – теперь достаточно выйти из дома. Препараты доступны для всех: 200 социально значимых товаров продают по сниженным ценам - их можно купить, не потратив много денег.

Фото: аптечная сеть

Фото: аптечная сеть

Ассортимент

На полках аптек «Радуга» представлено более 10 000 наименований. Противовирусные средства, таблетки от гриппа и ОРВИ, мази от боли, БАДы, товары для мам и малышей, медицинская техника, ортопедические товары – в аптеках этой сети можно купить практически все.

Важно! Сеть работает в соответствии с законодательством РФ и не открывает интернет-аптеку. Но для фармацевтов «Радуги» нет ничего невозможного: если какого-то препарата нет в наличии, его закажут специально для покупателя, и привезут в кратчайшие сроки.

Цены

Каждый препарат имеет свою цену, которая зависит от производителя, и порой бьет по карману покупателя. «Радуга» не может снижать установленную стоимость товаров, но делает скидки, с которыми цена становится намного выгоднее:

А так же фармацевты «Радуги» могут подобрать замену дорогих оригинальных препаратов на отечественные дженерики, в разы дешевле импортных аналогов ничем не отличающихся по лечебному эффекту.

Все представленные товары имеют необходимые сертификаты качества. Покупатели могут быть уверены в подлинности товаров сети аптек «Радуга».

Фото: аптечная сеть

Фото: аптечная сеть

Команда

Персонал аптечной сети «Радуга» постоянно обучается и повышает квалификацию. Фармацевты проходят гигиеническое обучение, а так же обязательную медицинскую сертификацию на базе Уральской государственной медицинской академии. Специалисты разбираются в действии каждого препарата и находят подход к каждому покупателю, прекрасно ориентируются в БАДах- в «Радуге» купить нужные лекарства можно, не потратив много денег.

Фото: аптечная сеть

Фото: аптечная сеть

Социальная ответственность

Группа компаний под брендом «Радуга» - региональный дистрибьютор фармакологических препаратов на территории Большого Урала и уполномоченный склад по федеральной программе «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами» на территории Свердловской области.

Аптечная сеть «Радуга» принимает участие в региональных правительственных и областных социальных программах («Дополнительное лекарственное обеспечение», «Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов»), занимается благотворительностью, оказывает помощь домам престарелых и детским домам, участвует в жизни хосписов.

В структуре аптечной сети «Радуга» есть одна производственная аптека в городе Ревда, которая изготавливает лекарства по рецептам врачей для населения и обеспечивает детские больничные учреждения специально приготовленными растворами по детской рецептуре.

Аптечная сеть «Радуга» является участником конкурса «Клиника года 2018» Свердловская область, в номинации «Лучшая народная аптека». Поддержите народную аптеку! Голосование.

Фото: аптечная сеть

Фото: аптечная сеть

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