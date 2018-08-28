ФСБ проверяет «Березовский водоканал» из-за свалки отходов
Сотрудники регионального управления ФСБ наведались на «Березовский водоканал». На самом предприятии отказались комментировать случившееся. А в УФСБ пока лишь подтвердили сам факт проверки.
– Проводились мероприятия в рамках проверки, – пояснили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
По предварительной информации, проверка связана с незаконной свалкой отходов – иловых отложений. Проверка по этой ситуации ведется и в отношении компании «Эко-логика», на территории которой якобы и была организована свалка.
– Совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области проводится внеплановая выездная проверка, так как поступила информация о причинении вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям и окружающей среде, – сообщили в Росприроднадзоре по УрФО. – У общества «Эко-логика» не оформлена лицензия на деятельность по сбору и размещению отходов I-IV класса опасности.