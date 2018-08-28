ФСБ проверяет «Березовский водоканал» из-за свалки отходов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T08:47:27+03:00

На самом муниципальном предприятии пока не комментирует случившееся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также проверяют и компанию, на территории которой была организована свалка иловых отложений

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Сотрудники регионального управления ФСБ наведались на «Березовский водоканал». На самом предприятии отказались комментировать случившееся. А в УФСБ пока лишь подтвердили сам факт проверки.

– Проводились мероприятия в рамках проверки, – пояснили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

По предварительной информации, проверка связана с незаконной свалкой отходов – иловых отложений. Проверка по этой ситуации ведется и в отношении компании «Эко-логика», на территории которой якобы и была организована свалка.

– Совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области проводится внеплановая выездная проверка, так как поступила информация о причинении вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям и окружающей среде, – сообщили в Росприроднадзоре по УрФО. – У общества «Эко-логика» не оформлена лицензия на деятельность по сбору и размещению отходов I-IV класса опасности.