Житель Нижнего Тагила получил 11 лет колонии за лекарство, привезенное из Перу

СЕГОДНЯ 07:18 2018-08-22T08:44:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Отпуск для жителя Нижнего Тагила превратился в настоящий фильм ужасов, комедию и детектив одновременно. Мужчина отправился на отдых в Перу, а оттуда попал в колонию. В путешествии уралец решил совместить приятное с полезным и не только повеселиться и загореть, но и поправить здоровье - туриста беспокоили боли в спине.

Местные посоветовали купить специальный напиток «Айяуаска», который можно приобрести, что называется, на каждом углу. Курс лечения перуанцы рекомендовали продолжить и дома, поэтому тагильчанин купил еще одну бутылку целебного напитка.

Однако в аэропорту Домодедово россиянина неожиданно задержала полиция, а чуть позже мужчине предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.

- Экспертиза показала, что в напитке содержится наркотическое вещество диметилкриптамин. В России оно запрещено, - говорится в материалах.

Домодедовский суд Московской области приговорил жителя Нижнего Тагила к 11,5 годам колонии. Защита будет обжаловать вердикт в Московском областном суде.