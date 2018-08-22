2018-08-22T08:44:39+03:00
Общество

Житель Нижнего Тагила получил 11 лет колонии за лекарство, привезенное из Перу

Целебный за границей напиток в России оказался наркотиком
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Защита будет обжаловать приговорЗащита будет обжаловать приговорФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отпуск для жителя Нижнего Тагила превратился в настоящий фильм ужасов, комедию и детектив одновременно. Мужчина отправился на отдых в Перу, а оттуда попал в колонию. В путешествии уралец решил совместить приятное с полезным и не только повеселиться и загореть, но и поправить здоровье - туриста беспокоили боли в спине.

Местные посоветовали купить специальный напиток «Айяуаска», который можно приобрести, что называется, на каждом углу. Курс лечения перуанцы рекомендовали продолжить и дома, поэтому тагильчанин купил еще одну бутылку целебного напитка.

Однако в аэропорту Домодедово россиянина неожиданно задержала полиция, а чуть позже мужчине предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.

- Экспертиза показала, что в напитке содержится наркотическое вещество диметилкриптамин. В России оно запрещено, - говорится в материалах.

Домодедовский суд Московской области приговорил жителя Нижнего Тагила к 11,5 годам колонии. Защита будет обжаловать вердикт в Московском областном суде.

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