Тело альпиниста, погибшего в горах Таджикистана, привезут в Россию частным самолетом

СЕГОДНЯ 08:48 2018-08-17T09:35:32+03:00

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Жесткая посадка вертолета Ми-8, который забирал туристов из базового лагеря в горах Таджикистана, случилась еще в воскресенье около 2 часов дня. С тех пор вертолет не выходил на связь. Местные жители, не дождавшись судна, вызвали спасателей. И с тех пор была развернута целая спасательная операция. Туристов сняли с гор и увезли в больницы. К сожалению, из 15 человек, кто был на борту, не выжили пятеро А среди них еще и уральский альпинист Руслан Тараканов.

Спустя пять дней после трагедии, тела погибших туристов доставят в Россию.

- Да, действительно, тела привезут в Москву. А уже потом погибшего Руслана Тараканова доставят в Екатеринбург. Сделает это частная компания «Сомон Эйр», - подтвердили родственники погибшего скалолаза.

Руслан давно увлекался горными лыжамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, в горах Таджикистана, в том вертолете тогда были трое уральцев – Сергей Матвеев (он вывихнул ногу), Андрей Родыгин (травм не получил) и Руслан Тараканов. Последний в день гибели, по роковому стечению обстоятельств, отмечал день рождения. Ему исполнялось 41 год. Дома у Руслана осталась любящая супруга.

От удара Руслан погиб сразу жеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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