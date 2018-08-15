Брат уральского туриста, погибшего при крушении вертолета в Таджикистане: Пилот не хотели лететь, его уговорил напарник

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-15T14:51:21+03:00

Все трое были на борту Ми-8 в Таджикистане. Руслан Тараканов (справа), к сожалению, погиб Фото: Личная страница Вконтакте

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, в горах Таджикистана едва не разбился вертолет Ми-8, полный альпинистов из России, Испании и Беларуси. Воздушное судно совершило жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек, когда пилоты пытались отвезти туристов в ближайший поселок. Среди тех, кто был на борту, оказались и трое уральцев. Двое из них выжили, но один получил такие травмы, от которых скончался до прибытия помощи.

ПЫТАЛИСЬ УСПЕТЬ «В ОКНО»

Жесткая посадка случилась около 14:30 в воскресенье. Тогда же борт перестал выходить на связь. Вскоре о «крушении» узнали спасатели – кто-то из тех, кто ждал рейс в поселке, оповестил МЧС Таджикистана. В воздух были подняты вертолеты, которые должны были эвакуировать туристов. Спустя почти сутки всех доставили в ближайшие больницы. К сожалению, пять человек спасти не удалось. Среди них и житель Екатеринбурга Руслан Тараканов.

Руслан в последнее время стал увлекаться кроссами и марафонамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следователи сейчас выясняют причину крушения. Но по рассказам тех, кто был на борту, все случилось из-за плохой погоды.

- Погода в горах меняется очень быстро. Ребята уже сходили на пик Исмоила Сомони, - рассказал «КП-Екатеринбург» брат Руслана – Роман Тараканов. – На пик Коммунизма они тоже хотели попасть, но погода все не давала это сделать, как и вылететь в поселок. Следующий вертолет ожидался только 27 августа, поэтому друзья решили лететь именно 12 числа. И тут появилось «погодное окно».

Тараканов с братом любил горные лыжиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Один из пилотов (оба они были из Таджикистана), по словам альпинистов, лететь отказывался, но его уговорил напарник.

- В итоге, они поднялись в воздух, погода испортилась, и почти сразу же вертолет упал, - говорит Роман Тараканов.

ВСЮ ЖИЗНЬ В ГОРАХ

Среди туристов на борту были трое уральцев – Андрей Родыгин, Сергей Матвеев и Руслан Тараканов. Не получил особых повреждений только первый – Андрей Родыгин. Сергей Матвеев сильно вывихнул ногу. А Руслан Тараканов, к сожалению, погиб.

Горы Руслан полюбил в университетеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы с братом все детство провели в лесу. Родители заядлые туристы, то походы выходного дня, то с ночевой. Но в серьезные горы нас не брали, - вспоминает старший брат погибшего. – А Руслан еще когда химфак УПИ заканчивал, увлекся скалолазанием. И все, с тех пор часто ездил в походы, поднимался на 7-километровые горы.

У Тараканова младшего опыт альпинизма был больше 20 лет. Собственно, поэтому восхождение и прошло успешно без всяких происшествий. А вот вертолет – подвел.

Сергей Матвеев вывихнул ногу, но сейчас с ним уже все в порядкеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Брат очень любил горные лыжи. Мы ими увлеклись еще вначале 90-х, - вспоминает Роман Тараканов. – А с Матвеевым и Родыгиным он познакомился как раз на сборах. Это не первый их совместный поход. Они уже бывали на семитысячниках и раньше.

Руслан был предпринимателем – занимался торговлей линзами. Дома у него осталась верная супруга.

ВЕРНУТ БОРТОМ МЧС

Из тех 15 туристов, что были на борту, погибли пятеро. У остальных такие травмы, что везти их никуда нельзя. Пока медики пытаются подлечить людей так, чтобы их можно было вернуть в Россию, консульство договаривается о самолете.

- Консульство России в Таджикистане запросило у МЧС специальный борт. На нем, вероятно и вернут всех альпинистов в Москву, а уже оттуда всех домой. Но пока, это только заявка. Вероятно и тело брата привезут тем же спецбортом, - отметил Роман Тараканов.