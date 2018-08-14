Альпинист из Екатеринбурга погиб в свой День рождения, во время крушения вертолета в Таджикистане

СЕГОДНЯ 11:22 2018-08-14T11:25:37+03:00

При крушении вертолета в Таджикистане погиб один уральский турист. Слева - Андрей Родыгин, в центре - Сергей Матвеев, справа - погибший Руслан Тараканов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Два его друга получили переломы, но выжили

Изменить размер текста: A A

Экстремальный отпуск для 13 альпинистов со всей России (и даже из Беларуси и Испании) закончился ужасным происшествием. Днем в воскресенье вертолет Ми-8, который забрал счастливых туристов с покоренного пика Исмоили Сомони, едва не разбился. Он совершил жесткую посадку из-за технических проблем. Из 16 человек, что были на борту (включая 3 членов экипажа), почти все получили травмы. Только пятеро остались целы. В вертолете в этот момент были трое уральцев - как говорят знакомые екатеринбуржцев – из одной альпинистской тусовки.

Один из них, к сожалению, не выжил.

Руслан любил заниматься спортом и часто участвовал в марафонахФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Руслан Тараканов в этот день, 12 августа, по роковой случайности, отмечал свой 41-ый День рождения, - рассказывают друзья альпинистов. – Его товарищи, с которыми он уже не раз ездил в такие путешествия – Сергей Матвеев и Андрей Родыгин выжили.

По словам друзей туристов, Матвеев всего лишь сломал ногу. Сейчас всех уже эвакуировали, и они лечатся в больнице.

Сергей Матвеев также очень любит скалы. Он отделался переломом ногиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У Сергея проблема с ногой. А что с Андреем, пока не ясно. Сейчас врачи все проверяют, - отмечают друзья пострадавших.

В Таджикистане уже создали специальную группу, которая будет выяснять точные причины падения вертолета. Предварительно, он мог жестко приземлиться из-за плохих погодных условий, либо из-за технической неисправности.