2018-08-13T18:11:28+03:00
Происшествия

В крушении вертолета в Таджикистане выжили два уральских альпиниста

За пострадавшими туристами вылетели спасатели
Андрей ЛЕОНОВ
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В горах Таджикистана едва не разбились насмерть туристы из ЕкатеринбургаВ горах Таджикистана едва не разбились насмерть туристы из ЕкатеринбургаФото: Из личного архива
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Рано утром в понедельник в горах Таджикистана пропал вертолет Ми-8. Пилоты должны были вернуть группу туристов из 15 человек, которые только-только покорили пик Исмоили Сомони. По пути в базовый лагерь, откуда и началось восхождение альпинистов, вертолет пропал с радаров и перестал выходить на связь…

Оказалось, что судно совершило жесткую посадку прямо в горах, в труднодоступном районе Памира (ледник Фортамбек). При жесткой посадке почти все получили жесткие травмы. Спасателей вызвали туристы, которые так и не дождались в лагере группу.

Руслан Тараканов получил травму и ждет эвакуации

Руслан Тараканов получил травму и ждет эвакуации

Сейчас спасатели уже пытаются эвакуировать пострадавших. Из всех, кто был на борту, серьезные травмы получили 13 человек, из них три члена экипажа. Два пилота – в тяжелом состоянии. В вертолете были и два туриста из Екатеринбурга.

- Среди пострадавших есть наши товарищи Тараканов Руслан и Сергей Матвеев, они выжили, но получили травмы, - рассказали друзья уральских альпинистов.

Сергей Матвеев с детства увлекается альпинизмом

Сергей Матвеев с детства увлекается альпинизмом

Спасательная операция еще не завершена, большинству туристов, в том числе и уральцам, нужна медицинская помощь, чтобы их эвакуировать с горы.

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