В крушении вертолета в Таджикистане выжили два уральских альпиниста
Рано утром в понедельник в горах Таджикистана пропал вертолет Ми-8. Пилоты должны были вернуть группу туристов из 15 человек, которые только-только покорили пик Исмоили Сомони. По пути в базовый лагерь, откуда и началось восхождение альпинистов, вертолет пропал с радаров и перестал выходить на связь…
Оказалось, что судно совершило жесткую посадку прямо в горах, в труднодоступном районе Памира (ледник Фортамбек). При жесткой посадке почти все получили жесткие травмы. Спасателей вызвали туристы, которые так и не дождались в лагере группу.
Руслан Тараканов получил травму и ждет эвакуации
Сейчас спасатели уже пытаются эвакуировать пострадавших. Из всех, кто был на борту, серьезные травмы получили 13 человек, из них три члена экипажа. Два пилота – в тяжелом состоянии. В вертолете были и два туриста из Екатеринбурга.
- Среди пострадавших есть наши товарищи Тараканов Руслан и Сергей Матвеев, они выжили, но получили травмы, - рассказали друзья уральских альпинистов.
Сергей Матвеев с детства увлекается альпинизмом
Спасательная операция еще не завершена, большинству туристов, в том числе и уральцам, нужна медицинская помощь, чтобы их эвакуировать с горы.