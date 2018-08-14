Звезду "Уральских пельменей" сняли с выборов в городскую Думу Екатеринбурга из-за 35 недействительных подписей

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-14T13:20:44+03:00

Ранее избирательная комиссия признала не действительными 21 подпись. Затем Ленинский районный суд признал не действительными еще 14. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители Юли Михалковой предлагали привести в суд всех обладателей спорных подписей, но им отказали

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Ленинский суд Екатеринбурга объяснил, почему звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова не сможет участвовать в выборах в городскую Думу. Оказалось, что подписи, которые собрала юмористка в качестве кандидата - не настоящие. Точнее из 300 подписей - 35 избирательная комиссия признала не действительной.

- Все разбирательство проведено ошеломляюще стремительно, - рассказали представители Юлии Михалковой. - У нас было три ходатайства. В том числе мы готовились привести в суд всех людей со спорными подписями. Однако все три ходатайства судья отклонила. В настоящий момент наши юристы внимательно готовят апелляционную жалобу во вторую инстанцию в Свердловский областной суд.

Иск на Юлию Михалкову подал кандидат от "Российской партии пенсионеров за справедливость".

- Видимо пенсионерам не нравятся молодые, - пошутила Юля у себя в Instagram, но позже пост удалила.

Сами выборы пройдут 9 сентября.