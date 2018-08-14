Звезду "Уральских пельменей" сняли с выборов в городскую Думу Екатеринбурга из-за 35 недействительных подписей
Ленинский суд Екатеринбурга объяснил, почему звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова не сможет участвовать в выборах в городскую Думу. Оказалось, что подписи, которые собрала юмористка в качестве кандидата - не настоящие. Точнее из 300 подписей - 35 избирательная комиссия признала не действительной.
- Все разбирательство проведено ошеломляюще стремительно, - рассказали представители Юлии Михалковой. - У нас было три ходатайства. В том числе мы готовились привести в суд всех людей со спорными подписями. Однако все три ходатайства судья отклонила. В настоящий момент наши юристы внимательно готовят апелляционную жалобу во вторую инстанцию в Свердловский областной суд.
Иск на Юлию Михалкову подал кандидат от "Российской партии пенсионеров за справедливость".
- Видимо пенсионерам не нравятся молодые, - пошутила Юля у себя в Instagram, но позже пост удалила.
Сами выборы пройдут 9 сентября.