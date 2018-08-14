2018-08-14T13:20:44+03:00
Общество

Звезду "Уральских пельменей" сняли с выборов в городскую Думу Екатеринбурга из-за 35 недействительных подписей

Представители Юли Михалковой предлагали привести в суд всех обладателей спорных подписей, но им отказали
Данил СВЕЧКОВ
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Ранее избирательная комиссия признала не действительными 21 подпись. Затем Ленинский районный суд признал не действительными еще 14.Ранее избирательная комиссия признала не действительными 21 подпись. Затем Ленинский районный суд признал не действительными еще 14.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский суд Екатеринбурга объяснил, почему звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова не сможет участвовать в выборах в городскую Думу. Оказалось, что подписи, которые собрала юмористка в качестве кандидата - не настоящие. Точнее из 300 подписей - 35 избирательная комиссия признала не действительной.

- Все разбирательство проведено ошеломляюще стремительно, - рассказали представители Юлии Михалковой. - У нас было три ходатайства. В том числе мы готовились привести в суд всех людей со спорными подписями. Однако все три ходатайства судья отклонила. В настоящий момент наши юристы внимательно готовят апелляционную жалобу во вторую инстанцию в Свердловский областной суд.

Иск на Юлию Михалкову подал кандидат от "Российской партии пенсионеров за справедливость".

- Видимо пенсионерам не нравятся молодые, - пошутила Юля у себя в Instagram, но позже пост удалила.

Сами выборы пройдут 9 сентября.

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