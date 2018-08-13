Юлию Михалкову из "Уральских пельменей" сняли с выборов в городскую Думу Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-13T17:03:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Что-то не складывается у актрисы Юлии Михалковой с политической карьерой. Праймериз партии «Единая Россия» пару лет назад она проиграла, а на выбору в городскую Думу Екатеринбурга, которые пройдут 9 сентября, ее не пустили. То есть, как не пустили - Юлия Михалкова подала все документы, прошла регистрацию и стала полноценным кандидатом. Однако сегодня, внезапно, суд лишил ее полномочий кандидата.

– Ленинский районный суд отменил регистрацию Юлии Михалковой кандидатом, – уточнил Илья Захаров, председатель избирательной комиссии Екатеринбурга. – Причина пока неизвестна. Иск подал другой кандидат по округу, в котором она планировала избираться.

Юлия Михалкова шла на выборы, как самовыдвиженец. Ни к какой партии она себя не причисляла. О своем решении стать депутатом, актриса говорила следующее:

– Городу, который развивается, нужна новая, живая, неравнодушная Дума. Учитывая мою известность, активную жизненную позицию, большой круг общения на разных уровнях, я смогу быть очень полезной своему любимому городу.

Однако опускать руки Юлия Михалкова не планирует. Она хочет побороться за свое право идти на выборы.

– Разумеется, мы будем обжаловать это решение в Свердловском областном суде, так что ничего еще не закончено. Борьба продолжается, - сообщил пресс-секретарь Юлии Михалковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я нужна своему городу": Юлия Михалкова из "Уральских пельменей" подала документы на выборы в Думу Екатеринбурга (Подробнее)