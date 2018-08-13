Арбуз прекрасный, но опасный! В Екатеринбурге каждый первый «полосатик» - ядовит

СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-13T14:19:12+03:00

«Комсомолка» купила ягоду в трех разных точках и сдала на анализ. Он получился неутешительным

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Последний месяц лета всегда означает для уральцев грусть. Тепло уходит, скоро осень, детей нужно готовить к школе. Скрасить серые будни может только наступление сезона, когда магазинные прилавки внезапно наполняются сотнями арбузов. Но стоит ли с первых дней августа бежать в магазин, или рынок и покупать самый большой полосатый фрукт? Мы решили узнать, насколько безопасны эти «земляные ягоды», поэтому мы купили три арбуза в разных точках города и отдали их в лабораторию. Как выяснилось, есть эти фрукты - небезопасно.

СОЧНЫЙ, СПЕЛЫЙ, КАЗАХСТАНСКИЙ

Для чистоты эксперимента мы решили купить арбузы в трех разных местах. Один, самый крупный, мы выбрали в одном из популярных продуктовых магазинов. Шести килограммовый красавец приглянулся сразу – статный, большой, идеально круглый и всего за 125 рублей. Поэтому кругляш отправился в пакет, а мы, в продуктовую палатку на углу улиц Чкалова-Бардина.

- Что вам? – без прелюдий спросил строгий продавец.

- Нам бы арбуз посочнее, - скромно ответили мы.

И через 3 минуты в отдельном пакете красовался 4-килограммовый арбуз, а мы направлялись на ближайший рынок – на улице Громова.

Тут продавец из солнечных стран ближнего зарубежья прямо-таки атаковал нас уговорами.

- Вот, дорогой, смотри, сочный, спелый, только с грядки Казахстана! – рекламировал свои фрукты продавец.

И еще через пару минут мы двигались в лабораторию с тремя ягодами по одной с рынка, продуктовой палатки и магазина.

ОДНИ ХИМИКАТЫ

Исследователям в лаборатории мы не сказали, где какой арбуз купили, чтобы точно быть уверенным – эксперимент проводится чисто. Ученые решили проверить ягоды на предмет примесей специальным прибором – нитратомером. Его ,кстати, может приобрести любой желающий. Стоит он чуть больше 4 тысяч рублей, зато проверять им можно любые фрукты и овощи.

- Для начала, нужно всегда оценивать внешний вид, - объясняет эксперт-товаровед продовольственных и непродовольственных товаров Ольга Щеглова. – Если окрас яркий, а не тусклый, значит, скорее всего арбуз спелый. Затем, нужно постучать по нему, если звук глухой, то арбуз спелый. Также стоит обращать внимание на хвостик, он должен быть сухим. Да и в целом, арбуз должен быть без повреждений, царапин, вмятин. Если хоть что-то из вышеперечисленного отличается – ягода не спелая.

Но самое главное ведь, не то, что арбуз спелый, а то, что он безопасный. Поэтому в следующую секунду в корочку арбуза вонзается нитратомер. И…показывает невероятные цифры.

- Норма для бахчевых – 65 миллиграмм на килограмм. В первом экземпляре (с рынка) – превышение в 3 раза – значение около 200 миллиграмм. Во втором (из палатки) – в пределах нормы, 66 миллиграмм на килограмм. А в третьем (из магазина) – больше 200. То есть, кушать их нельзя, - заключает Щеглова.

Но для точности замеров, объясняют ученые, нужно разрезать арбуз и замерить количество нитратов уже в сердцевине. И здесь показатели куда ужаснее.

- Во всех трех арбузах показатели зашкаливают – больше 500 миллиграмм на килограмм. Есть их однозначно нельзя, они все обколоты специальными средствами, чтобы ягода спела быстрее, - говорит товаровед Ольга Щеглова. У того, что был куплен в палатке, изначально показатели были в норме, поскольку продавцы опрыскивают фрукты формалином, чтобы как раз сбить с толку таких умных покупателей».

Из нашего исследования мы сделали вывод, что ни один арбуз в пищу не пригоден. Более того, он опасен для человека!