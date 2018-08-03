Сладкий, как первая любовь: как правильно выбрать спелый арбуз в Екатеринбурге

3 Авг. 18:02 2018-08-04T08:54:34+03:00

В августе самый главный вопрос, это где и как выбрать нормальный арбуз? Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Наступил последний месяц лета, а это значит, что через месяц заспанные школьники потянутся на линейки, начнет желтеть и облетать листва. Но это будет позже, а пока, самое время выбрать и купить самый вкусный арбуз в Екатеринбурге. А чтобы это сделать, надо знать несколько простых правил. Тогда и трапеза с самой летней ягодой будет приятной, и не наступит неприятных последствий.

ПОМОЙТЕ С МЫЛОМ

Конечно, хочется в первую очередь купить сладкий арбуз и накормить им всю семью. Но в первую очередь, лучше подумать о безопасности. Кому охота лежать в больнице с отравлением? Да еще не дай бог всей семьей… А потому, в самом начале сезона бахчевых (когда продаются самые зрелые арбузы и дыни), специалисты Роспотребнадзора напомнили, как выбрать фрукт и не подцепить кишечной инфекции.

Роспотребнадзор советует аккуратно выбирать места, где вы собираетесь купить ягодуФото: Алексей БУЛАТОВ

Не у дороги. Покупать фрукты у дороги точно не стоит, потому что это покупка «кота в мешке». Никогда не угадаешь, что за фрукт тебе подсунули. В случае чего, продавцов не сыщешь, и претензии предъявлять будет некому.

Навес. Будь-то ларек или рынок, все «полосатики» должны лежать под навесом, потому что под палящим солнцем ягода может испортиться. А потому точно должна быть крыша. С магазинами проще, ведь там весь товар под одной крышей.

Стеллажи и название. Конечно, фрукты не должны лежать на земле. Как минимум должен быть оборудован стеллаж. И даже на нем арбузы и дыни не должны быть свалены, а аккуратно разложены. Это позволит сохранить ягоду целой, да и не допустить распространение инфекции, если она вдруг где-то закралась. И, конечно, продавец должен выглядеть опрятно.

Арбузы с вырезанной частью лучше не брать. И не просить продавца вырезать сердцевинкуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Не покупайте арбуз (дыню) с надрезами, и сами не просите продавца сделать надрез для определения его спелости, - предостерегает Екатерина Бобылева – замначальника отдела надзора по гигиене питания свердловского Роспотребнадзора. – Есть вероятность, что бактерии попадут на мякоть и вы подхватите инфекцию!

Кроме того, по словам врачей, обязательно нужно помыть арбуз с мылом, иначе инфекция также сможет попасть в организм человека.

- И последнее, покупайте арбуз такого размера, чтобы съесть его сразу же. Если осилить не удалось, заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник. Так он не испортится, - поясняет Бобылева.

КАК ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ

Десять неудачных арбузов спустя у любого человека встанет вопрос, а как же все-таки выбрать сладкий, спелый и даже «сахарный». За этим советом мы обратились к продавцам Шарташского рынка Екатеринбурга. Никто не знает эти правила лучше, чем те, кто возит арбузы прямо с грядок.

- Первое правило – сухой хвостик. Если он зеленый, то скорее всего, арбуз еще не готов! – уверен Фариз Алимарданов – продавец арбузов на рынке. – Второе – нужно шлепнуть его ладонью. Если звук раздался глухой и плотный, то значит арбуз налился соком и его можно брать. Земляное пятно на боку (выцветшая часть арбуза, - Ред.) не особо влияет на вкус, но так можно понять, что ягода лежала на земле под солнцем.

Да и пробовать на рынке арбуз тоже рискованно. Хотя покупать вполне можноФото: Алексей БУЛАТОВ

С этими словами Фариз подхватывает огромный арбуз, как пушинку и что есть мочи сдавливает его двумя руками. Раздается треск.

- Четвертое правило мы называем «Ну, погоди!». Помните, как в мультике, нужно сжать арбуз, если трещит, значит точно сладкий! – уверяет Алимарданов.

С дынями ситуация обстоит легче.

А как выбрать сладкий - нам посоветовали сами продавцыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Торпеду нужно просто помять. Если она мягкая, то можно брать, точно будет сладкая, как мед. А колхозница – должна явно пахнуть дыней. Все остальное – неспелое, - говорит продавец Шарташского рынка.