«Здоровая семья» - медицинский центр на Ботанике

СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-13T10:57:01+03:00

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Центр медицинского сопровождения «Здоровая семья» так называется не просто, клиника ориентирована на профилактику здоровья, лечение и диагностику для детей и взрослых. Домашний и уютный медицинский центр очень часто посещают всей семьей, на базе клиники организована детская игровая зона, поэтому малыши могут заняться полезным делом, поиграть и порисовать, пока мама или папа находится на приеме у врача.

В медицинском центре представлены следующе отделения: терапевтическое, отделение педиатрии, отделение гинекологии и урологии, отделение хирурги, эндоскопии и колопроктологии.

Терапевтическое отделение - приемы и консультации ведут как широкие, так и узкоспециализированные врачи: терапевт, гастроэнтеролог, хирург, сомнолог, оториноларинголог, невролог, кардиолог, ревматолог, дерматолог, маммолог, аллерголог-иммунолог, офтальмолог, эндокринолог, физиотерапевт. Кроме консультаций клиника проводит лабораторные исследования по более чем 300 видам анализов. На базе физиотерапевтического кабинета оказываются такие физиопроцедуры как озонотерапия, магнито- и лазеротерапия. Оформление справок и больничных листов.

В центре будет уютно и взрослым, и детям. Фото: "Здоровая семья"

Отделение педиатрии. Одно из самых высокопрофессиональных педиатрических отделений в городе. В клинике предоставляются такие услуги как: массаж с периода новорожденности, вакцинация, медицинские комиссии в детский сад и школу, оформление справок для спортивных секций, физиопроцедуры, лабораторные исследования по более 300 видам анализов, приемы детских специалистов - педиатра, невролога, хирурга, оториноларинголога, аллерголога-иммунолога, гинеколога, уролога и физиотерапевта.

Гинекологическое отделение. Услуги гинекологического отделения не ограничиваются приемом акушера-гинеколога и гинеколога-эндокринолога. Врачи проводят программы планирования беременности, подбора методов контрацепции, программы ведения беременности по триместрам, кольпоскопию, биопсию, мазки и анализы, а также ультразвуковые обследования на экспертном оборудовании.

Все кабинеты клиники оснащены современным оборудованием. Фото: "Здоровая семья"

Отделение урологии. Обследование и лечение заболеваний мочеполовой системы, таких как простатит, аденома простаты и эректильной дисфункции.

Отделение эндоскопии. Диагностика органов желудочно-кишечного тракта, ФГС (ФГДС) с биопсией и без.

Отделение хирургии. Выполняется весь комплекс услуг по амбулаторной хирургии. От перевязки ран, до удаления новообразований.

Отделение колопроктологии. Комплексное обследование заболеваний прямой кишки, лечение малоинвазивными методами без операции и боли.

Функциональная диагностика и ультразвуковые исследования. Широкий спектр ультразвуковых обследований на экспертном оборудовании: детское УЗИ детям с периода новорожденности, УЗИ взрослым, гинекологическое и УЗИ в период беременности, УЗИ внутренних органов, УЗИ крупных и мелких суставов, УЗИ лонного сочленения, УЗДГ сосудов, допплерография, эластометрия.

Качественные медицинские услуги оказывает команда высококвалифицированных специалистов - врачей и медицинских сестер. В медицинском центре работает 27 врачей, в том числе врачи, имеющие степень кандидата медицинских наук и высшую квалификационную категорию. Современные подходы лечения и профилактики, использование новейшего медицинского оборудования - ультразвуковых аппаратов премиального и экспертного классов, эндоскопического и высокотехнологичного гинекологического оборудования могут гарантировать точность диагностики и эффективное лечение пациентов.

Фото: "Здоровая семья"

«Здоровая семья» располагается в районе Ботаники на улице Юлиуса Фучика, 3. Рядом находится сквер, станция метро «Ботаническая», остановочные комплексы. Удобные парковочные места. Местоположение медицинского центра сделает посещение центра наиболее комфортным, даже если посетители приезжают из другой части города.

МЦ «Здоровая семья», г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, 3, тел.: 8 (343) 243-53-03, WhatsApp/Viber/Telegram/ +79222030450, zs-mc.ru

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