Проект «Адвокат пациента»: что делать, если поставили неверный диагноз

СЕГОДНЯ 09:36 2018-08-13T09:36:25+03:00

Не всегда в клиниках с первого раза ставят правильный диагноз Фото: Алексей БУЛАТОВ

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К сожалению, даже у самых лучших клиник и самых именитых врачей иногда возникают конфликты с пациентом. Что делать, если права нарушены? Конечно, звонить в свою страховую компанию!

Но для начала разберемся, чем занимаются страховщики, работающие в системе обязательного медицинского страхования, и чем они могут быть полезны каждому из нас. Самая привычная для гражданина роль страховой компании – выдача полисов ОМС. В тот момент, когда компания выдает вам полис, она берет на себя огромное количество обязательств: будет перечислять деньги каждой больнице, где вы получили медицинскую помощь, проводить плановую и внеплановую экспертизу этой помощи и защищать ваши права, если медицинские услуги не были оказаны, или были оказаны некачественно.

Сегодня сотрудники страховых компаний лично присутствуют во многих медицинских организациях Свердловской области: в 44 клиниках развернуты стационарные посты Страховых представителей. Те, что остались в офисах, оперативно помогают пациентам по телефону - многие компании организовали call-центры, работающие в режиме 24/7. При этом для самого пациента и консультация, и дальнейшая помощь страховой компании полностью бесплатны!

Возможности, которыми обладает страховой представитель, практически безграничны: если ситуация позволяет, он помогает пациенту прямо в стенах лечебного учреждения, если факт нарушения прав уже состоялся – проводит экспертизу и дает оценку действиям врачей, помогает компенсировать моральный и материальный вред. Суммы, которыми исчисляется досудебное урегулирование споров между пациентом и больницей, исчисляются миллионами рублей в год, и счастливых историй, когда своевременное участие страхового представителя помогло спасти жизнь и здоровье человека также год от года все больше.

Сроки оказания медицинской помощи

В рамках этого проекта мы расскажем вам несколько таких историй. Эти случаи абсолютно реальны, и вполне возможно, вы узнаете себя среди героев. Мы сознательно не указываем в тексте больницу-нарушителя, поскольку указанные факты единичны, конфликт исчерпан и не позволяет делать выводы о качестве медицинской помощи, оказываемой больницей в целом.

В прошлых выпусках нашего проекта мы рассказывали о том, как получить помощь и поддержку даже находясь далеко от дома, вернуть деньги, необоснованно потраченные на помощь, которая должна оказываться бесплатно и защитить себя от грубости медицинского персонала

Герои следующих историй также прошли через серьёзные испытания. Восстановить справедливость им помогли сотрудники компании «ВТБ-Медицинское страхование».

Где можно оформить полис ОМС

С жалобой на качество медицинской помощи в компанию обратилась молодая женщина – на протяжении двух лет у ее маленького ребенка не могли диагностировать тяжелое онкологическое заболевание. Ребенок постоянно жаловался на боли в животе, при этом сам живот все увеличивался в объеме, но гастроэнтеролог убеждал маму – у малыша функциональное расстройство кишечника. В течение почти двух лет лечение проводилось в соответствии с этим диагнозом.

На УЗИ в сторонней клинике было выявлено объемное образование правой почки. Через несколько дней на руках у мамы был новый, страшный диагноз – нефробластома почки

Мальчик прошел длительное лечение в федеральном лечебном учреждении. В настоящее время нуждается в постоянном уходе, ему была присвоена инвалидность.

На досудебном этапе компания провела экспертизу качества медицинской помощи, которая выявила серьезные дефекты. К медицинской организации были применены финансовые санкции в соответствии с действующим законодательством.

Затем юристами компании была оказана помощь в составлении искового заявления и поддержка в суде в качестве третьего лица. Поданный мамой пациента иск на несколько сотен тысяч рублей был удовлетворен.

Кстати, обращение в суд – не редкость в практике страховых компаний. Героине второй истории пришлось дойти и до этой инстанции.

В одной из клиник женщине была проведена операция остеосинтеза – однако кости после вмешательства срослись неправильно, и чтобы не рисковать еще раз, пациентка обратилась повторно – уже в другую клинику. Вторая операция (которая была проведена на коммерческой основе, за счет личных средств пациентки) прошла успешно, однако женщина рассудила, что нужно восстановить справедливость – и обратилась в страховую компанию

Страховая медицинская организация провела экспертизу и помогла своей клиентке с составлением иска о компенсации морального и материального вреда. Судом иск был удовлетворен частично, однако пациентка смогла получить с больницы существенную сумму – 1 миллион 200 тысяч рублей

Уважаемые читатели! Возможно, у вас есть история, связанная с обращением в страховую компанию, вопрос о сроках и условиях предоставления бесплатной медицинской помощи, или проблема, связанная с получением медицинских услуг, которую вы давно не можете решить? Сообщите нам об этом через форму обратной связи – и ваш вопрос прокомментируют эксперты страховых компаний или специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области!

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